Bắt giữ nghi phạm cướp xe máy SH của tài xế xe ôm công nghệ

Ngày 15.2, Công an TP.Thuận An (Bình Dương) bắt giữ nghi phạm Đào Phước Pháp (20 tuổi, ngụ Bình Phước) để điều tra về hành vi cướp xe máy SH và điện thoại của tài xế xe ôm công nghệ ở P.Bình Chuẩn (TP.Thuận An).

Nghi phạm Đào Phước Pháp khi bị bắt ẢNH: Đ.K

Theo điều tra, đêm 13.2, Pháp đặt xe của anh B.T.H đi từ một khu nhà trọ ở Q.Tân Phú (TP.HCM) về P.Bình Chuẩn (TP.Thuận An, Bình Dương). Khi về đến Bình Dương, Pháp chỉ đường cho tài xế xe ôm đi lòng vòng trong khu vực P.Bình Chuẩn.

Đến đoạn đường có khu đất trống, vắng người, Pháp bất ngờ lấy dao mang theo sẵn trong người tấn công từ phía sau làm anh H. bị thương và bỏ xe chạy bộ thoát thân.

Sau đó, Pháp cướp xe máy và điện thoại của nạn nhân rồi chạy về lại khu nhà trọ ở Q.Tân Phú để tẩu tán tang vật. Anh H. sau khi sơ cứu vết thương đã đến cơ quan công an trình báo.

Hiện trường xảy ra vụ cướp xe máy ẢNH: Đ.X

Trong khoảng 24 giờ sau khi vụ cướp xảy ra, Công an TP.Thuận An và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương vào cuộc điều tra, truy xét, tìm ra tung tích của Pháp; sau đó phối hợp với Công an TP.HCM bắt giữ.

Thông tin ban đầu, Pháp khai nhận từng là sinh viên và chạy xe ôm nhưng do thiếu tiền nên nảy sinh ý đồ đi cướp tài sản để trả nợ.

Công an đã thu hồi tang vật của vụ cướp xe máy và tạm giữ Pháp để phục vụ công tác điều tra.