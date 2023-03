Tây Ninh: Cướp xe ôm bán lấy tiền sang Campuchia 'nướng' vào sòng bạc

Ngày 8.3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh cho biết vừa phối hợp Công an H.Tân Châu hỗ trợ Công an Long An bắt giữ nghi phạm Trần Văn Phi (30 tuổi, ngụ xã Tân Đông, H.Tân Châu, Tây Ninh) về hành vi cướp tài sản.



Theo điều tra ban đầu, Phi nghiện cờ bạc và đang thiếu nợ. Ngày 5.3, Phi thuê xe ôm của ông P.V.Đ (69 tuổi, ngụ xã Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang) đi từ TP.Mỹ Tho đến Cửa khẩu Tho Mo (H.Đức Hòa, Long An) với giá 300.000 đồng để sang Campuchia đánh bạc.

Trần Văn Phi, nghi phạm cướp xe ôm bị Công an Tây Ninh bắt giữ NGỌC HÀ

Trên đường đi, khi đến đoạn đường vắng thuộc ấp 3B, xã Hựu Thạnh (H.Đức Hòa), Phi kêu ông P.V.Đ dừng xe lại để đi vệ sinh. Lợi dụng lúc ông Đ. mất cảnh giác, Phi dùng dao mang theo, đâm 2 - 3 nhát vào người ông Đ. rồi cướp xe máy tẩu thoát. May mắn, ông Đ. được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên sức khỏe đã ổn định.

Sau khi cướp xe máy, Phi mang đi bán tại khu vực Cửa khẩu Tho Mo được 5,5 triệu đồng rồi sang Campuchia đánh bạc. Sau khi thua sạch tiền, Phi đi về tỉnh Tây Ninh lẩn trốn đến khi bị phát hiện và bắt giữ.

Hiện Công an Tây Ninh đã bàn giao Trần Văn Phi cho Công an Long An để điều tra về hành vi cướp tài sản.