Cướp xe máy ở Tiền Giang, chạy về Đồng Tháp thì bị bắt

Chiều 15.7, tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp, lực lượng của đơn vị đã bắt giữ nhóm thanh thiếu niên chém người đi đường để cướp xe máy, xảy ra trên địa bàn H.Cái Bè (Tiền Giang).

Công an tỉnh Đồng Tháp bắt giữ T.V.V và N.T.T, là 2 nghi phạm chém người, cướp xe máy ở H.Cái Bè, Tiền Giang rồi chạy về Đồng Tháp CACC

Theo đó, lúc 9 giờ cùng ngày, tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp làm nhiệm vụ trên tuyến đường Hồ Chí Minh. Khi đến đoạn thuộc xã Mỹ Đông, H.Tháp Mười, phát hiện 3 thanh thiếu niên đi trên 2 xe máy có dấu hiệu khả nghi, tổ công tác ra lệnh dừng kiểm tra. Tuy nhiên, 2 người điều khiển phương tiện không chấp hành và tăng ga bỏ chạy.

Trần Quốc Kiệt tại cơ quan công an CACC

Lúc này, nhận tin Công an H.Tháp Mười và công an 2 tỉnh Tiền Giang, Long An đang truy tìm nhóm thanh niên có đặc điểm giống 3 người bỏ chạy, tổ công tác liền vây bắt và khống chế T.V.V (16 tuổi) và N.T.T (15 tuổi, cùng ngụ H.Lấp Vò, Đồng Tháp).

Người còn lại chạy xe về hướng H.Lấp Vò, bị công an huyện này bắt giữ. Người này khai tên là Trần Quốc Kiệt (19 tuổi, ngụ H.Lấp Vò).

Hung khí và tang vật có liên quan vụ án CACC

Qua làm việc bước đầu, 3 nghi phạm khai nhận khoảng 2 giờ sáng cùng ngày đã dùng dao chém liên tiếp vào 2 người đàn ông đi xe máy BS 63-AB-049.XX ở H.Cái Bè (Tiền Giang) để cướp phương tiện rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Công an tỉnh Đồng Tháp đã bàn giao 3 nghi phạm cùng tang vật liên quan cho Công an H.Cái Bè xử lý theo quy định.