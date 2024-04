Bắt 4 bị can cướp xe máy của người đi đường

Ngày 24.4, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Dương (tỉnh Hải Dương) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 bị can để điều tra về tội cướp tài sản.

Các bị can bị bắt giam gồm Trần Kim Q. (17 tuổi, trú tại xã Liên Hồng, TP.Hải Dương), Nguyễn Xuân T.A, Nguyễn Minh T. (cùng 17 tuổi, cùng trú tại xã Cộng Hòa, H.Nam Sách, tỉnh Hải Dương) và Nguyễn Văn M. (16 tuổi, trú tại xã Hồng Lạc, H.Thanh Hà, tỉnh Hải Dương).

Nhóm 4 bị can tại nhà tạm giữ Công an TP.Hải Dương CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, ngày 17.4, Công an TP.Hải Dương tiếp nhận đơn trình báo của anh Phạm Văn Trung (20 tuổi, trú tại xã Đức Xương, H.Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) về việc bị cướp xe máy.

Cụ thể, khoảng 0 giờ 45 ngày 12.4, anh Trung đi xe máy chở anh Triệu Quang Thắng (20 tuổi, trú tại xã An Đức, H.Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) trên đường Hoàng Hoa Thám (P.Nguyễn Trãi, TP.Hải Dương, đoạn trước cổng Nhà văn hóa thiếu nhi) thì gặp 4 thanh niên đi trên 2 xe máy lưu thông theo chiều ngược lại.

Khi thấy anh Trung và anh Thắng, 4 người này quay lại, đuổi theo. 2 người ngồi sau cầm 2 tuýp sắt.

Khi anh Trung đi đến đoạn trước cửa nhà số 6 Tam Giang (P.Trần Hưng Đạo, TP.Hải Dương) thì đối tượng bắt kịp, chặn đầu xe và dùng tuýp sắt đánh anh Trung và anh Thắng. Sau đó, cả nhóm chiếm đoạt xe máy của anh Trung, trị giá tài sản khoảng 15 triệu đồng.

Tiếp nhận đơn trình báo, Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.Hải Dương đã khẩn trương điều tra, xác minh và tiến hành bắt giữ các đối tượng.

Trong số 4 bị can, Nguyễn Văn M. có 1 tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản (bị xử phạt vào tháng 3.2024). M., Q. và T. đều đã bỏ học, bỏ nhà đi lang thang nhiều tháng nay. T.A đang học lớp 11 tại một trường cao đẳng nghề trên địa bàn tỉnh.