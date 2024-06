Bắt khẩn cấp 14 tài xế xe ôm công nghệ tại Hà Nội

Chiều 3.6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội cho biết, cơ quan này đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự 14 nam thanh niên liên quan đến vụ "hỗn chiến xe ôm công nghệ Be" để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Khoảng 100 tài xế xe ôm công nghệ đã bị triệu tập T.P

Trước đó, thông qua mạng xã hội, Công an TP.Hà Nội nắm được thông tin tối 29.5, tại công viên hồ điều hòa Mai Dịch (Q.Cầu Giấy, Hà Nội) có thể xảy ra xích mích giữa Be18 và Be37 (tức nhóm lái xe ôm công nghệ Be có quê Nam Định và Nghệ An).

Qua xác minh, cảnh sát xác định bài viết này được một nam thanh niên đăng với mục đích câu like, câu view, tăng tương tác của các tài khoản trong nhóm Facebook "Hội BeBike Hà Nội". Người này cũng là quản trị của nhóm .

Lợi dụng điều này, tối 29.5, khoảng 80 người là lái xe của hãng xe ôm công nghệ Be đã tụ tập, gây mất an ninh trật tự tại vỉa hè khu vực hồ điều hòa nghĩa trang Mai Dịch (P.Mai Dịch, Q.Cầu Giấy).

Nhóm tài xế di chuyển thành hàng ngang trên nhiều tuyến phố Hà Nội, gây mất trật tự công cộng T.P

Khoảng 21 giờ ngày 29.5, thấy xe của lực lượng công an đến gọi loa yêu cầu giải tán, các đối tượng đã lái xe máy đi thành đoàn qua nhiều tuyến đường Hà Nội.

Trong đó, một người đi xe máy cầm cờ dẫn đoàn cho khoảng 80 - 100 tài xế khác đi theo với tốc độ cao, dàn hàng ngang, lạng lách, đánh võng, nẹt bô... gây hỗn loạn và ách tắc giao thông. Đến khoảng 22 giờ 30 cùng ngày, nhóm này giải tán.

Công an TP.Hà Nội đã tạm giữ hình sự 14 người để điều tra, xử lý T.P

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội đã phối hợp với các bên liên quan xác minh, triệu tập khoảng 100 tài xế để xác minh.

Căn cứ tài liệu thu được, cảnh sát đã tạm giữ hình sự 14 nghi phạm, phần lớn trong độ tuổi từ 18 - 20.