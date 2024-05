Công an tỉnh Bình Thuận bắt đối tượng bị Công an TP.Hà Nội truy nã đặc biệt

Ngày 23.5, Công an tỉnh Bình Thuận đang làm các thủ tục để bàn giao Nguyễn Văn Hiếu (27 tuổi, ở TT.Phan Rí Cửa, H.Tuy Phong, Bình Thuận), đối tượng bị truy nã đặc biệt, cho Công an TP.Hà Nội để tiếp tục điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy theo thẩm quyền.



Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã phối hợp Công an tỉnh Sóc Trăng tiến hành vây bắt Nguyễn Văn Hiếu khi đang lẩn trốn ở xã Phú Hữu, H.Long Phú (Sóc Trăng).

Theo Công an tỉnh Bình Thuận, vào tháng 3.2024, Nguyễn Văn Hiếu bị Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội phát lệnh truy nã đặc biệt trong vụ án buôn bán ma túy do Hiếu cầm đầu.

Nguyễn Văn Hiếu bị Công an tỉnh Bình Thuận bắt tại Sóc Trăng CÔNG AN TỈNH BÌNH THUẬN CUNG CẤP

Trước đó, tháng 2.2023 Nguyễn Văn Hiếu cũng là một mắt xích quan trọng trong một chuyên án về ma túy do Công an tỉnh Bình Thuận xác lập để điều tra.

Qua nhiều ngày theo dõi, các trinh sát ma túy thuộc Công an tỉnh Bình Thuận đã phối hợp với Công an TP.Hà Nội phát hiện manh mối cho thấy Nguyễn Văn Hiếu lấy tên là Năm đang lẩn trốn ở Sóc Trăng nên đã phối hợp với công an địa phương tiến hành bắt giữ.

Hiện Công an tỉnh Bình Thuận đang làm thủ tục bàn giao đối tượng bị truy nã đặc biệt Nguyễn Văn Hiếu cho Công an TP.Hà Nội điều tra theo thẩm quyền.