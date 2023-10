Bình Thuận: Tội phạm về ma túy vẫn còn diễn biến phức tạp

Đại tá Đinh Kim Lập, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết trong 2 năm qua, công tác phòng, chống ma túy đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần ổn định an ninh chính trị, an toàn xã hội.

Tuy nhiên, tội phạm và tệ nạn ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp. Tội phạm tàng trữ, mua bán ma túy lợi dụng khách sạn, nhà nghỉ, karaoke… để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, nhất là tại các địa bàn phát triển mạnh dịch vụ du lịch.

Bắt quả tang vụ vận chuyển ma túy từ TP.HCM về Bình Thuận bằng xe ô tô CACC

Trong khi đó, cơ sở điều trị nghiện ma túy của tỉnh thường xuyên quá tải nên một số người nghiện có quyết định buộc đi cai nghiện không được thi hành, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự.



Theo thống kê, toàn tỉnh Bình Thuận hiện có 2.111 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, trong đó có 1.549 người ngoài cộng đồng, 435 người tại các cơ sở điều trị, còn lại trong các trại tạm giam, nhà tạm giữ.

Trong 2 năm qua, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn tỉnh đã trực tiếp phát hiện, triệt phá 1.253 vụ/1.830 nghi phạm về ma túy, khởi tố 1.124 vụ/1.570 bị can và chuyển viện KSND các cấp truy tố 1.075 vụ/1.430 bị can; thu giữ 4,039 kg heroin, 4,574 kg cần sa, 22,264 kg ma túy tổng hợp...

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng trao tặng bằng khen cho đại tá Đinh Kim Lập, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận

QUẾ HÀ

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng cho biết, dù công tác phòng, chống ma túy của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng biểu dương, tuy nhiên, hiện nay tội phạm ma túy và người sử dụng ma túy đang lan rộng, khó kiểm soát. Toàn tỉnh chỉ còn 17 xã, phường chưa có người nghiện ma túy. Trong khi đó, cả tỉnh có tới 13 xã, phường là điểm nóng về ma túy.



Ông Dũng yêu cầu Công an tỉnh, Bộ đội biên phòng tỉnh phối hợp các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội làm tốt hơn nữa công tác tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền để phòng, chống tội phạm ma túy từ sớm, từ xa.

Ông Đoàn Anh Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận phát biểu tại hội nghị

QUẾ HÀ

"Tội phạm ma túy là nguyên nhân, là nguồn gốc của các loại tội phạm. Vì vậy tôi yêu cầu công an tỉnh, phối hợp với các lực lượng khác, bên cạnh công tác tuyên truyền phòng chống từ sớm, từ xa thì phải chủ động tấn công tội phạm ma túy ngay từ trong trứng nước, quyết tâm đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm này để đem lại bình yên cho nhân dân", Chủ tịch Đoàn Anh Dũng nhấn mạnh.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận trao tặng bằng khen cho 17 tập thể và cá nhân; trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho 99 cá nhân và 14 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống ma túy giai đoạn 2020 - 2023. Cũng tại hội nghị, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và Giám đốc Công an tỉnh trao quà của Bộ trưởng Bộ Công an cho vợ liệt sĩ Trần Văn Dũng, Trưởng công an xã Tiến Lợi, hy sinh khi làm nhiệm vụ truy bắt tội phạm ma túy.