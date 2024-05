Giả mạo hàng loạt Facebook du học sinh để lừa đảo

Những địa chỉ cần liên hệ khi nghi ngờ lừa đảo trực tuyến

Về phía cơ quan chức năng, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông có phát hành Cẩm nang Nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến, bao gồm đầy đủ thông tin về các dấu hiệu nhận biết và phòng tránh, cũng như cách xử lý khi rơi vào tình huống ngoài ý muốn tại mục "Phải làm gì khi đã bị lừa đảo trực tuyến". Đặc biệt, cẩm nang cũng có thông tin của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp về an ninh mạng, an toàn thông tin: