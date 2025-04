Đồng Nai: Bắt giữ nghi phạm đâm tử vong một người thuộc lực lượng an ninh cơ sở

Ngày 4.1, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã bắt giữ Ngô Tấn Việt (38 tuổi, ở Tây Ninh), nghi can đâm tử vong một nam thanh niên thuộc lực lượng an ninh trật tự cơ sở để điều tra, xử lý theo quy định.

Nghi phạm Ngô Tấn Việt tại cơ quan công an ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐỒNG NAI

Trước đó, vào tối 31.1, nhận được tin báo tại khu phố Phước Kiểng (thị trấn Hiệp Phước, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai) xảy ra vụ trộm cắp tài sản, Công an thị trấn Hiệp Phước huy động lực lượng xuống hiện trường. Trong quá trình truy bắt và áp giải nghi phạm trộm cắp, anh Huỳnh Chí Phúc, thuộc lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thị trấn Hiệp Phước, bị Ngô Tấn Việt dùng dao chống trả quyết liệt, dẫn đến tử vong. Việt sau đó bỏ trốn.

Hơn 3 giờ huy động lực lượng truy bắt cùng sự hỗ trợ của người dân, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ Ngô Tấn Việt khi nghi phạm đang lẩn trốn tại phòng trọ ở xã Phước Thiền (H.Nhơn Trạch).