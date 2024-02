Đồng Nai: Phát hiện công an, người phụ nữ bị truy nã trốn lên mái nhà

Ngày 1.2, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (PC10 - Công an tỉnh Đồng Nai) vừa phối hợp Công an H.Long Thành (Đồng Nai) bắt giữ Nguyễn Thị Thanh Thúy (31 tuổi, ngụ H.Long Thành), đối tượng trốn truy nã về tội "Trộm cắp tài sản".

Nguyễn Thị Thanh Thúy lúc bị bắt giữ CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, năm 2013, Thúy bị TAND tỉnh Đồng Nai xử phạt 1 năm tù về tội "Trộm cắp tài sản". Do đang mang thai nên Thúy được hoãn thi hành án, lợi dụng thời gian này Thúy đã bỏ trốn. Ngày 23.10.2019, PC10 Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định truy nã Thúy.

Qua quá trình xác minh, trưa 31.1, Tổ công tác truy nã thuộc PC10 - Công an tỉnh Đồng Nai xác định Nguyễn Thị Thanh Thúy hiện đang lẩn trốn tại khu vực TT.Long Thành nên phối hợp với Công an H.Long Thành tiến hành bắt giữ.

Lúc này, Thúy đang ngủ trưa trong nhà. Phát hiện công an, Thúy trèo lên mái nhà bỏ trốn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an tìm ra Thúy và bắt giữ, di lý về bàn giao cho Trại tạm giam Công an tỉnh Đồng Nai để chấp hành án theo quy định.