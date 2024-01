Bình Phước: Bắt người phụ nữ bị truy nã đặc biệt sau 18 năm lẩn trốn

Ngày 21.1, Công an H.Lộc Ninh (Bình Phước) đã bàn giao Hoàng Thị Thu (78 tuổi), người bị Công an tỉnh Tuyên Quang truy nã đặc biệt từ năm 2006 sau khi chiếm đoạt tài sản gần 3 tỉ đồng rồi bỏ trốn.

Theo cơ quan công an, năm 2006, Hoàng Thị Thu vay tiền của ngân hàng và nhiều cá nhân khác tại tỉnh Tuyên Quang gần 3 tỉ đồng, sau đó chiếm đoạt và bỏ trốn khỏi địa phương.

Hoàng Thị Thu tại cơ quan công an CÔNG AN CUNG CẤP

Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh truy nã đặc biệt đối với bị can Thu.

Sau khi bỏ trốn khỏi địa phương, Thu cùng gia đình vào sinh sống tại xã Lộc Phú, H.Lộc Ninh. Qua trinh sát, Công an H.Lộc Ninh phát hiện Thu có nhiều biểu hiện nghi vấn khi không đăng ký tạm trú với chính quyền địa phương, không đi làm bất cứ giấy tờ tùy thân gì, sống khép kín, ít tiếp xúc với mọi người xung quanh.

Quyết định truy nã đặc biệt Hoàng Thị Thu CÔNG AN CUNG CẤP

Sau khi nhận được thông tin trao đổi của Công an tỉnh Tuyên Quang cùng hình ảnh nhận dạng, Công an H.Lộc Ninh đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang mời Hoàng Thị Thu lên làm rõ. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Thu đã thừa nhận mình là người đã trốn truy nã suốt 18 năm qua.

Công an H.Lộc Ninh đã bàn giao Hoàng Thị Thu cho Công an tỉnh Tuyên Quang xử lý theo quy định.