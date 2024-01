Bình Phước: Buôn bán hàng giả, chủ cửa hàng điện nước bị khởi tố

Ngày 17.1, Công an TX.Phước Long (Bình Phước) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mai Quang Luân (36 tuổi) và Hồ Hải Đẳng (43 tuổi, cùng ngụ H.Phú Riềng, Bình Phước) để điều tra về tội "buôn bán hàng giả".

Theo cơ quan công an, trước đó ngày 26.12.2023, Công an TX.Phước Long kiểm tra xe ô tô tải BS 93C-167.49 do Mai Quang Luân điều khiển, đang dừng đỗ tại P.Phước Bình, TX.Phước Long thì phát hiện trên xe chở 33 thùng giấy chứa 396 bóng đèn điện các loại (nghi giả nhãn hiệu Rạng Đông).

Công an TX.Phước Long đọc lệnh khám xét nơi buôn bán của Hồ Hải Đẳng CÔNG AN CUNG CẤP

Qua điều tra, công an xác định Hồ Hải Đẳng kinh doanh mặt hàng điện máy, điện nước tại thôn Tân Lực, xã Bù Nho, H.Phú Riềng.

Đến tháng 9.2023, Đẳng biết được nguồn hàng bóng đèn LED nhãn hiệu Rạng Đông bán qua mạng giá rẻ hơn hàng chính hãng nên mua về bán kiếm lời. Sau đó, Đẳng giới thiệu và bán bóng đèn LED giả nhãn hiệu Rạng Đông cho Luân là chủ cửa hàng điện nước tại thôn Bình Điền, xã Bình Sơn, H.Phú Riềng.

Số hàng giả do Luân vận chuyển bị bắt quả tang H.G

Dù biết không phải hàng chính hãng nhưng Luân do ham lợi nhuận cao nên vẫn mua và đem đi bán cho một số cửa hàng kinh doanh đồ điện để kiếm lời. Cơ quan công an đã thu giữ vật chứng gồm nhiều bóng đèn LED giả nhãn hiệu Rạng Đông tương đương giá trị hàng thật hơn 190 triệu đồng.