Vĩnh Long: Khởi tố cặp vợ chồng sản xuất, buôn bán nhang giả nhãn hiệu

Ngày 15.3, Cơ quan CSĐT Công an H.Tam Bình (Vĩnh Long) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Huỳnh Tấn Phát (51 tuổi); khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Ngọc Liến (46 tuổi, vợ Phát, cùng ngụ xã Ngãi Tứ, H.Tam Bình, Vĩnh Long), để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả. Đây là cặp vợ chồng sản xuất và buôn bán nhang giả nhãn hiệu với số lượng lớn.

Bị can Huỳnh Tấn Phát tại cơ quan công an NAM LONG

Theo cơ quan công an, trước đó, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp nhận đơn tố giác của 2 cơ sở sản xuất nhang có địa chỉ tại TP.HCM về việc phát hiện cơ sở của Huỳnh Tấn Phát sản xuất nhang giả.

Ngày 28 và 29.10.2022, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh phối hợp Công an H.Tam Bình và Công an TX.Bình Minh (Vĩnh Long) kiểm tra 3 điểm gia công nhang và nơi sản xuất nhang của Phát tại xã Ngãi Tứ (H.Tam Bình).

Qua kiểm tra, công an phát hiện số lượng lớn nhang thành phẩm, chưa thành phẩm, bao bì, nhãn hiệu của hai cơ sở theo đơn tố giác trên. Lực lượng công an đã tạm giữ 44.081 bó nhang giả nhãn hiệu, có giá trị tương đương hơn 664 triệu đồng.

Số nhang thành phẩm và nguyên liệu tại cơ sở sản xuất nhang giả nhãn hiệu của bị can Huỳnh Tấn Phát NAM LONG

Riêng Nguyễn Ngọc Liến là người đứng tên trong giấy chứng nhận hộ kinh doanh cơ sở Vạn Kim Phát với ngành nghề kinh doanh gia công nhang tại xã Ngãi Tứ, H.Tam Bình là không có thật. Toàn bộ việc gia công, sản xuất nhang giả nhãn hiệu là do Phát phụ trách. Tuy nhiên, Liến biết việc sản xuất nhang giả này và giúp sức cho Phát trong việc thanh toán tiền mua nguyên liệu, nhãn hiệu, bao bì để sản xuất nhang giả nhãn hiệu.

Tại cơ quan công an, Phát khai nhận đã thực hiện hành vi sản xuất nhang giả nhãn hiệu từ năm 2018 đến nay, sản xuất với số lượng lớn để cung cấp, tiêu thụ ngoài thị trường. Phát thuê người làm dán nhãn, đóng gói tại kho và thuê nhiều hộ ở 2 tỉnh Vĩnh Long và Tiền Giang gia công để Phát sản xuất, buôn bán nhang giả nhãn hiệu.

Hiện, vụ sản xuất, buôn bán nhang giả nhãn hiệu đang được Công an H.Tam Bình tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.