Bến thủy không phép cạnh QL53 ở Vĩnh Long: Vi phạm kết cấu hạ tầng giao thông

Phát hiện vi phạm, yêu cầu khôi phục lại tình trạng ban đầu

Ngày 13.3, ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Khu quản lý đường bộ IV (QLĐB IV) cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh của Báo Thanh Niên về việc một công ty tự cắm bảng bến thủy, đậu sà lan cạnh QL53 để lên xuống vật liệu, đơn vị đã tiến hành kiểm tra và xác định công ty có dấu hiệu vi phạm hành lan an toàn đường bộ.

Bãi vật liệu xây dựng và bến thủy sử dụng trái phép đất của đường bộ, hành lang an toàn đường bộ làm nơi tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng, máy móc NAM LONG

Theo đó, ngày 7.3, Khu QLĐB IV đã chỉ đạo Văn phòng QLĐB IV.4 chủ trì, phối hợp các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương kiểm tra hiện trường Công ty M.Đ.P. (tọa lạc ấp Long Thuận A, xã Long Phước, H.Long Hồ, Vĩnh Long), do ông N.V.A. làm Giám đốc, đã có hành vi phạm, sử dụng trái phép đất của đường bộ, hành lang an toàn đường bộ làm nơi tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng, máy móc (hành lang cầu Ông Me Lớn) tại Km 03 + 952 trên QL53. Cơ quan chức năng đã yêu cầu Công ty M.Đ.P. phải thu dọn vật liệu, máy móc, khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm gây ra trước ngày 13.3.

Đến ngày 9.3, Văn phòng QLĐB IV.4 chủ trì, phối hợp Sở GTVT Vĩnh Long, UBND H.Long Hồ và UBND xã Long Phước kiểm tra hiện trường tình hình neo đậu tàu, thuyền dưới gầm cầu, trong phạm vi hành lang an toàn cầu Ông Me Lớn. Yêu cầu Công ty M.Đ.P. không được neo đậu tàu, thuyền dưới gầm cầu, trong phạm vi hành lang an toàn cầu Ông Me Lớn tại Km 03 + 952 trên QL53. Nếu công ty vi phạm hành lang an toàn cầu, neo đậu tàu, thuyền trong gầm cầu, làm mất an toàn, hư hỏng kết cấu của cầu Ông Me Lớn các cơ quan có chức năng xử lý theo quy định và phải chịu trách nhiệm.

Mặc dù cơ quan chức năng đã yêu cầu Công ty M.Đ.P phải thu dọn vật liệu, máy móc, khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm gây ra trước ngày 13.3 nhưng đến trưa 13.3, các đống vật liệu khổng lồ, máy móc vẫn chưa có dấu hiệu được di dời

NAM LONG

Bến thủy không phép, chất vật liệu vi phạm hành lan an toàn trên QL53

Trưa 13.3, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tại bến thủy của Công ty M.Đ.P. không còn sà lan neo đậu để lên xuống vật liệu xây dựng. Tuy nhiên, các đống cát, đá khổng lồ vẫn nằm cạnh QL53, bãi vật liệu xây dựng có dấu hiệu lấn chiếm hết đường dân sinh hướng ra QL53, vẫn còn 2 xáng cạp lớn và 4 xe ben đậu rất sát QL53...

Theo cơ quan chức năng, tại thời điểm lập biên bản vi phạm, Công ty M.Đ.P. có đưa ra được một giấy phép hoạt động bến thủy nội địa do Sở GTVT tỉnh Vĩnh Long cấp có hiệu lực đến hết ngày 13.1.2019; 1 giấy gia hạn giấy phép đặt máy bốc dỡ vật liệu xây dựng trong hành lang an toàn đường bộ tại Km 03 + 952 trên QL 53 do Cục QLĐB IV (nay là Khu QLĐB IV) cấp trong thời gian chờ hoàn thiện các thủ tục và di dời đi nơi khác, vị trí đặt máy phải cách mép lan can cầu 28 m, giấy có hiệu lực đến hết ngày 27.4.2022.

Bến thủy không phép của Công ty M.Đ.P còn có dấu hiệu "lấn sông" và chồng lấn lên đường dân sinh

NAM LON

Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục xác minh xử lý công ty tự ý đậu sà lan lên xuống vật liệu xây dựng ở bến thủy không phép gần cầu Ông Me Lớn, đổ vật liệu xây dựng, đặt máy bốc dỡ vật liệu xây dựng nằm trong hành lan an toàn QL53 theo quy định.