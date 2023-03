Vĩnh Long: Tự cắm bảng bến thủy, đậu sà lan cạnh QL53 để lên xuống vật liệu

Gần đây, nhiều người dân sống ở khu vực cầu Ông Me Lớn, nằm trên tuyến QL53 (thuộc xã Long Phước, H.Long Hồ, Vĩnh Long) bức xúc về việc nhiều sà lan trọng tải lớn neo đậu trái phép thời gian dài tại bến thủy, ngay cạnh cầu Ông Me Lớn, để lên xuống vật liệu xây dựng nhưng chưa có cơ quan chức năng nào phát hiện, xử phạt.

Bến thủy trái phép hoạt động cạnh cầu Ông Me Lớn và QL53 NAM LONG

Theo phản ánh, khi các sà lan này di chuyển tạo nên dòng nước mạnh được cho là nguyên nhân chính gây xói lở đường dân sinh phía đối diện. Có thời điểm, nhiều sà lan neo đậu cả hai bên bờ sông, ngay gần cầu Ông Me Lớn, khiến ghe tàu di chuyển hết sức khó khăn.

Chiều 6.3, ghi nhận của PV Thanh Niên tại khu vực gần cầu Ông Me Lớn có 4 phương tiện thủy loại lớn neo đậu. Một phía bên bờ sông có 1 sà lan sắt loại lớn chở cần cẩu và 1 ghe. Phía đối diện có 2 sà lan sắt trọng tải lớn đang neo để lên xuống vật liệu xây dựng, chỉ cách cầu Ông Me Lớn khoảng 10 m.

Xuất hiện bảng được phép neo đậu tàu thuyền với khoảng cách 40 m NAM LONG

Trên bờ là bãi vật liệu xây dựng của Công ty M.Đ.P (do ông N.Q.A là người đại diện) có 1 cần cẩu loại lớn và rất nhiều đống cát, đá khổng lồ nằm cạnh QL53. Đáng chú ý, phía bờ bãi vật liệu xây dựng này có cắm 1 bảng được phép neo đậu tàu thuyền với khoảng cách 40 m hướng về cầu Ông Me Lớn.

Nhiều sà lan trọng tải lớn neo đậu 2 bên bờ sông cách cầu Ông Me Lớn khoảng 10 m trong chiều 6.3 NAM LONG

Chiều cùng ngày, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Quang Khải, Phó giám đốc Sở GTVT Vĩnh Long, khẳng định khu vực trên nằm trong hành lang an toàn đường bộ. Bến thủy nêu trên là trái phép, bảng là do tự cắm. Theo ông Khải, do khu vực cạnh cầu Ông Me Lớn là hành lang an toàn tuyến QL53 nên thuộc thẩm quyền xử lý của Khu quản lý đường bộ 4 và UBND địa phương.

"Khi thực hiện nâng cấp mở rộng QL53, công ty đó có xin để cần cẩu tạm, nhưng phải đảm bảo an toàn để cung cấp vật liệu thực hiện thi công, chứ không cấp phép bến thủy. Sở GTVT không cấp phép bến thủy tại đó, vì chưa đáp ứng theo quy định. Điều 42 Nghị định 139 ngày 31.12.2021 của Chính phủ có quy định, UBND các cấp có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm quy định tại nghị định này trong phạm vi quản lý của địa phương mình", ông Khải nói thêm.

Nhiều người dân mong muốn chính quyền địa phương sớm vào cuộc xử lý dứt điểm bến thủy trái phép này vì lo sợ tuyến đường giao thông ven sông đối diện bãi vật liệu trên đang có dấu hiệu sạt lở.