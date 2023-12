Khởi tố vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả quy mô lớn tại Phú Yên

Ngày 30.12, Công an tỉnh Phú Yên cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Yên vừa phối hợp với Công an TP.Tuy Hòa thực hiện thành công chuyên án số 923T, triệt xóa 3 địa điểm sản xuất, buôn bán hàng giả trên địa bàn TP.Tuy Hòa (Phú Yên).



Nghi can Quách Thị Thu Hồng tại cơ quan điều tra ĐỨC HUY

Ngày 28.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Tuy Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Quách Thị Thu Hồng (37 tuổi) và Trương Thế Bảo (27 tuổi, cùng ở P.7, TP.Tuy Hòa) để điều tra, làm rõ hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.



Kết quả điều tra bước đầu xác định, vào năm 2023, Quách Thị Thu Hồng và Trương Đình Bảo tìm hiểu thông tin qua mạng xã hội, biết được ở TP.Biên Hòa (Đồng Nai) có bán nhớt phuy loại 200 lít không có nhãn hiệu, hóa đơn, chứng từ với giá từ 4,5 - 5 triệu đồng/phuy.

Sau khi thống nhất số lượng, đơn giá, Hồng và Bảo thuê xe vận chuyển hàng từ TP.Biên Hòa về cất giữ tại nhà. Cả hai tự mua can chứa nhớt các loại 1 lít, 4 lít và 18 lít để sang chiết, thêm một số chất phụ gia vào và tự thiết kế nhãn các loại nhớt khác nhau để bán lẻ cho khách hàng thu lợi bất chính.

Trương Đình Bảo bị khởi tố, điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả ĐỨC HUY

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Phú Yên cũng phát hiện bà Lưu Quỳnh Mi (44 tuổi, ở P.7, TP.Tuy Hòa) đang cất giữ 2.229 can/chai, tương đương 23.419 lít dầu nhớt các loại không có hóa đơn, chứng từ. Trị giá số hàng trên hơn 400 triệu đồng

Ngoài ra, cơ quan công an cũng phát hiện bà Đặng Thị Hiền (37 tuổi, ở xã Bình Kiến, TP.Tuy Hòa) cất giữ 600 can/chai, tương đương 2.355 lít dầu nhớt các loại không có hóa đơn, chứng từ. Tổng giá trị lô hàng là trên 143 triệu đồng.

Hiện Công an Phú Yên đang tiếp tục phối hợp Công an.TP Tuy Hòa củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra vụ án, làm rõ hành vi phạm tội của nhóm nghi phạm cùng những người liên quan để xử lý theo đúng quy định pháp luật.