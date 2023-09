Bình Định: Khởi tố, mở rộng điều tra vụ phá rừng ở H.An Lão

Cuối tháng 5.2023, Hạt Kiểm lâm H.An Lão phối hợp UBND xã An Trung kiểm tra hiện trường, lập biên bản vụ phá rừng tự nhiên xảy ra tại khu vực Cà Dâu, khoảnh 2, tiểu khu 12, xã An Trung. Đây là rừng được quy hoạch chức năng sản xuất do UBND xã An Trung quản lý.

Khu vực rừng bị phá thuộc khoảnh 2, tiểu khu 12, xã An Trung, H.An Lão THANH QUÂN

Tại hiện trường, nhiều cây rừng và thực bì bị chặt phá, đốt cháy. Cây gỗ bị chặt hạ có đường kính mặt cắt từ 10 - 40 cm; chiều cao gốc chặt từ 10 cm đến 50 cm; thân cây gỗ có chiều dài vút ngọn trên 7 m…



Tại thời điểm kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng chưa xác định được danh tính thủ phạm chặt phá rừng.

Trung tâm Quy hoạch nông nghiệp nông thôn tỉnh Bình Định (thuộc Sở NN - PTNT) kết luận giám định diện tích rừng thiệt hại 6.413 m2, thuộc loại rừng sản xuất.

Tiếp đó, Hạt Kiểm lâm H.An Lão đã đưa vụ việc vào tin báo, tố giác tội phạm; phân công cán bộ giải quyết tin báo; báo cáo Viện KSND H.An Lão để xử lý tin báo theo quy định.