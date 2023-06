Bình Định: Chuyển hồ sơ vụ phá rừng ở H.An Lão sang công an điều tra

Theo đó, Hạt Kiểm lâm H.An Lão đã chuyển hồ sơ vụ phá rừng tại khoảnh 2, tiểu khu 12, xã An Trung (H.An Lão) đến cơ quan Công an H.An Lão để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Khu vực rừng bị phá thuộc khoảnh 2, tiểu khu 12, xã An Trung, H.An Lão THANH QUÂN

Cuối tháng 5.2023, Hạt Kiểm lâm H.An Lão phối hợp UBND xã An Trung tiến hành kiểm tra hiện trường, lập biên bản vụ phá rừng tự nhiên xảy ra tại khu vực nói trên. Khu vực rừng bị chặt phá là rừng được quy hoạch chức năng sản xuất do UBND xã An Trung quản lý.

Lực lượng chức năng chưa xác định được thủ phạm chặt phá rừng THANH QUÂN

Tại hiện trường, nhiều cây rừng và thực bì bị chặt phá, đốt cháy. Cây gỗ bị chặt hạ có đường kính mặt cắt từ 10 - 40 cm; chiều cao gốc chặt từ 10 cm đến 50 cm; thân cây gỗ có chiều dài vút ngọn trên 7 m…

Tại thời điểm kiểm tra hiện trường rừng bị phá, lực lượng chức năng chưa xác định được danh tính thủ phạm chặt phá rừng.

Các cây gỗ bị chặt hạ có đường kính mặt cắt từ 10 - 40 cm THANH QUÂN

Trung tâm Quy hoạch Nông nghiệp nông thôn tỉnh Bình Định (thuộc Sở NN - PTNT) kết luận giám định diện tích rừng thiệt hại 6.413 m2, thuộc loại rừng sản xuất.

Liên quan đến vụ phá rừng nói trên, lãnh đạo UBND xã An Trung (H.An Lão) cho biết diện tích rừng tự nhiên bị tàn phá nằm gần với rẫy keo của người dân và xa khu dân cư nên khó bảo vệ. "Việc kiểm tra rừng được lực lượng chức năng đi thường xuyên, nhưng không phải chỉ đi một mình chỗ đó. Lực lượng mỏng, khu vực rừng bị tàn phá ở tận trong rừng sâu. Khi nhận được tin báo, UBND xã An Trung cũng huy động lực lượng kiểm tra nhưng vì những người phá rừng này cũng có lực lượng canh me, họ lẩn đi rất nhanh vì được mật báo nên không thể bắt trực tiếp được", vị lãnh đạo này nói thêm.