Đồng Nai: Tìm thấy người 'mất tích' 3 ngày nằm bất tỉnh trong bụi cây

Ngày 21.7, trên mạng xã hội Facebook xôn xao vụ việc nam thanh niên được người dân phát hiện nằm bất động bên vệ đường, sau khi bị 'mất tích' nhiều ngày.

Cụ thể, sáng cùng ngày, người dân đi rẫy tại khu vực xã Tân Hưng, tỉnh Đồng Nai (xã An Khương, H.Hớn Quản, tỉnh Bình Phước cũ) bất ngờ phát hiện một người nằm bất động trong bụi cỏ bên vệ đường, cạnh đó có một chiếc xe máy.

Nam thanh niên 'mất tích' được tìm thấy trong bụi cỏ bên đường ẢNH: C.T.V

Khi đến gần kiểm tra thì phát hiện nạn nhân còn thở yếu, có nhiều vết thương ở chân, nên đã báo tin cho lực lượng chức năng địa phương; đồng thời đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện.

Qua xác minh, nạn nhân được xác định là Điểu V. (27 tuổi, ngụ xã Tân Hưng, tỉnh Đồng Nai).

Theo gia đình nạn nhân cho biết, anh Điểu V. rời khỏi nhà từ chiều thứ bảy (ngày 19.7), sau đó thì không trở về. Gia đình đã cố gắng gọi điện thoại, báo người thân, bạn bè tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy.

Nam thanh niên đã được đưa đi cấp cứu trong tình trạng sức khỏe yếu ẢNH: C.T.V

Đến sáng ngày 21.7, khi mọi người đi tìm, qua đoạn đường gần thác số 4, thuộc xã Tân Hưng, tỉnh Đồng Nai thì thấy nhiều người đứng bên vệ đường nên đã chạy đến kiểm tra thì phát hiện Điểu V đang nằm bất động trong bụi cỏ.

Cũng theo người thân của Điểu V., có thể do V. chạy xe máy, không may tự té vào khu vực vệ đường, do đoạn đường vắng người nên không ai phát hiện. Đến tối cùng ngày, Điểu V. vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.