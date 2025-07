Vi phạm tốc độ 14 lần, tài xế ô tô bị phạt hơn 67 triệu đồng

Ngày 16.7, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai thông tin, đơn vị đã xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đối với ông N.Q.D (43 tuổi, ở xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai; trước đây là H.Tuy Phước, Bình Định) với tổng số tiền hơn 67 triệu đồng do vi phạm tốc độ.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Gia Lai kiểm soát giao thông trên tuyến QL19 ẢNH: H.P

Trước đó, qua trích xuất dữ liệu từ hệ thống camera giám sát, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai phát hiện trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến cuối tháng 5.2025, chiếc ô tô tải mang BS 77C - 042.84 đã 14 lần chạy quá tốc độ quy định. Phần lớn các trường hợp vi phạm đều xảy ra trên QL19, đoạn qua địa bàn xã Tuy Phước.

Qua khai thác hệ thống dữ liệu, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai xác định chiếc ô tô trên là tài sản của một công ty có trụ sở trên đường Mai Xuân Thưởng (P.Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), nhưng đã được bán lại cho một người dân dùng chuyên chở hàng hóa. Sau khi xác minh, lực lượng chức năng xác định ông N.Q.D là người điều khiển xe trong 14 lần vi phạm tốc độ.

Bên cạnh việc xử phạt, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai đã tuyên truyền, nhắc nhở ông D. nghiêm túc chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông.