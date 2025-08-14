Xác minh clip quán ăn vỉa hè rửa tô 'thần tốc' khiến dân mạng rùng mình

Cảnh tượng "rửa bát" chớp nhoáng gây rùng mình

Đoạn clip trên được tài khoản Facebook có tên N.V.Q đăng tải vào ngày 13.8, ghi lại cảnh một quán ăn vỉa hè hoạt động ngay trước cổng Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế, trên đường Nguyễn Huệ, P.Thuận Hóa, TP.Huế. Trong clip, người phụ nữ bán hàng cầm trên tay nhiều chiếc tô đã qua sử dụng của khách. Sau khi đổ thức ăn thừa, bà chỉ nhúng vội chiếc tô vào một chậu nước, lặp lại động tác này hai lần, rồi nhanh chóng mang ra để phục vụ thực khách tiếp theo.

Clip ghi lại cảnh người phụ nữ rủa tô trong tích tắc khiến người xem rùng mình ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TỪ CLIP

Cảnh tượng này được nhiều người xem mô tả là "hãi hùng". Đi kèm clip, chủ bài đăng thêm tiêu đề châm biếm: "Xô nước thần thánh dành cho quán ăn vỉa hè nha mọi người. Tô khách ăn xong chỉ cần nhúng cái là sạch rồi mang ra múc lại cho thượng đế khác ăn…". Điều đáng nói, sự việc diễn ra trong lúc quán đang đông khách với hàng chục người ngồi ăn trên vỉa hè, dưới đất ngổn ngang vỏ chai nhựa và giấy ăn rơi vãi.

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip đã thu hút sự quan tâm lớn và nhận về vô số bình luận bày tỏ sự bức xúc từ cộng đồng mạng. Nhiều người không khỏi rùng mình khi nghĩ đến việc đã từng ăn tại những quán ăn đường phố có cách vệ sinh tương tự.

Một tài khoản bình luận: "Xem mà nổi hết cả da gà, không thể tin nổi là có người lại rửa bát kiểu này. Ăn uống thế này thì làm sao đảm bảo sức khỏe?". Một người khác cũng bày tỏ sự thất vọng: "Mình rất thích ăn đồ vỉa hè, nhưng nhìn cảnh này chắc phải suy nghĩ lại. Sức khỏe của khách hàng không được coi trọng chút nào".

Thời điểm trên có nhiều người đang ăn ở quán vỉa hè này ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH CLIP

Nhiều ý kiến khác cũng lên tiếng yêu cầu các cơ quan chức năng cần có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm như thế này. "Chỉ nhúng vào một chậu nước dùng đi dùng lại thì làm sao sạch được? Vi khuẩn từ người này sẽ lây sang người khác, rất nguy hiểm," một người dùng khác lo ngại.

Tiếp nhận thông tin, UBND P.Thuận Hóa cho biết đang tiến hành xác minh sự việc để có hướng xử lý phù hợp.