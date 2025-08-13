Kỳ thi Toán quốc tế IMC lần đầu tổ chức tại Việt Nam

Nâng cấp cơ sở hạ tầng, chuẩn bị chu đáo cho kỳ thi

Kỳ thi Toán quốc tế IMC 2025 với chủ đề “Kết nối trí tuệ, lan tỏa hữu nghị, chinh phục toán học” sẽ chính thức khai mạc vào ngày mai, 14.8.

Toán quốc tế IMC 2025 là một cuộc thi học thuật uy tín dành cho học sinh THCS, diễn đàn giao lưu, chia sẻ, thúc đẩy hợp tác giáo dục quốc tế. Đây cũng là dịp để TP.Đà Nẵng khẳng định vị thế của mình trên bản đồ giáo dục toàn cầu, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao, đồng thời quảng bá hình ảnh thành phố văn minh, hiện đại, thân thiện đến bạn bè năm châu.

Trường ĐH Công nghệ thông tin và truyền thông Việt Hàn (VKU) tập huấn cho các tình nguyện viên tham gia hỗ trợ tại Kỳ thi Toán học quốc tế

ẢNH: Đ.X

Ngay từ khi nhận được quyền đăng cai, lãnh đạo UBND TP.Đà Nẵng đã xác định đây là sự kiện trọng điểm của năm, yêu cầu các sở, ban, ngành phối hợp chặt chẽ với đơn vị tổ chức là Trường đại học (ĐH) Công nghệ thông tin và truyền thông Việt Hàn (VKU) - ĐH Đà Nẵng để chuẩn bị chu đáo về mọi mặt. Công tác tổ chức được triển khai đồng bộ, từ cơ sở vật chất, kỹ thuật, an ninh, y tế, giao thông, lễ tân cho đến hoạt động truyền thông, quảng bá.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng và đại diện VKU kiểm tra nơi tổ chức khai mạc, bế mạc kỳ thi ẢNH: Đ.X

Ghi nhận của PV Thanh Niên tại VKU, địa điểm chính diễn ra kỳ thi, các hạng mục cơ sở vật chất được nâng cấp toàn diện. Phòng thi được trang bị hệ thống điều hòa, ánh sáng tiêu chuẩn, bàn ghế đạt chuẩn, tạo điều kiện tốt nhất để thí sinh tập trung làm bài. Hạ tầng công nghệ thông tin, đường truyền internet được kiểm tra, nâng cấp bảo đảm kết nối ổn định phục vụ công tác tổ chức, chấm thi và truyền thông.

Khu vực nghỉ ngơi, thư viện, căn tin, phòng chức năng cũng được chỉnh trang sạch đẹp, sẵn sàng phục vụ hàng trăm lượt thí sinh, phụ huynh, giám khảo quốc tế.

Hệ thống camera giám sát và lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp được bố trí để bảo đảm an toàn tuyệt đối. Về chuyên môn, VKU phối hợp với Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng và Ủy ban Toán học quốc tế tổ chức nhiều buổi tập huấn cho đội ngũ cán bộ coi thi, chấm thi, nhằm bảo đảm tính công bằng, minh bạch, tuân thủ nghiêm quy chế.

Mọi cán bộ được trang bị kỹ năng xử lý tình huống, tác phong làm việc chuyên nghiệp. Ngoài ra, nhà trường huy động gần 100 sinh viên tình nguyện, được đào tạo về kỹ năng giao tiếp, ngoại ngữ, văn hóa ứng xử, làm “đại sứ VKU” hỗ trợ các đoàn quốc tế từ sân bay đến suốt thời gian diễn ra kỳ thi.

TP.Đà Nẵng sẵn sàng cho Kỳ thi Toán quốc tế IMC 2025 ẢNH: Đ.X

PGS-TS Huỳnh Công Pháp, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ thông tin và truyền thông Việt Hàn, chia sẻ: “Ngay khi nhận được sự tin tưởng của thành phố, chúng tôi đã chủ động lập kế hoạch chi tiết của từng khâu theo sự chỉ đạo và phân công nhiệm vụ của cấp trên. Đây không chỉ là nhiệm vụ của nhà trường mà còn là niềm tự hào của toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên VKU”. Theo PGS-TS Huỳnh Công Pháp, công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất được xem là ưu tiên hàng đầu. Nhà trường đã tiến hành rà soát và nâng cấp toàn diện các khu vực thi đấu.

“Chúng tôi muốn thí sinh không chỉ làm bài trong một không gian thoải mái mà còn trải nghiệm và lưu lại những kỷ niệm đẹp tại VKU nói riêng và TP.Đà Nẵng nói chung”, PGS-TS Huỳnh Công Pháp nhấn mạnh.

Đưa hình ảnh Đà Nẵng vươn tầm quốc tế

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo kỳ thi trước ngày diễn ra lễ khai mạc, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, nhấn mạnh IMC 2025 là cơ hội để TP.Đà Nẵng khẳng định uy tín và vị thế giáo dục trên đấu trường quốc tế, đồng thời đề nghị các đơn vị bảo đảm tiến độ chuẩn bị, bảo mật tuyệt đối đề thi và kết quả, tổ chức truyền thông hiệu quả để lan tỏa hình ảnh TP.Đà Nẵng hiếu khách, năng động.

Các khâu cuối cùng về công tác chuẩn bị phòng thi đang khẩn trương thực hiện ẢNH: Đ.X

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về chuyên môn lẫn hậu cần, TP.Đà Nẵng kỳ vọng IMC 2025 sẽ diễn ra thành công, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng thí sinh, phụ huynh, bạn bè quốc tế, và mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác giáo dục, khoa học trong tương lai.

“Đây là kỳ thi quan trọng, góp phần khẳng định uy tín, vị thế giáo dục của Đà Nẵng trên đấu trường quốc tế, các sở ngành, các đơn vị tài trợ chủ động phối hợp, tích cực chuẩn bị về cơ sở vật chất, có phương án bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho kỳ thi, tổ chức truyền thông, quảng bá, lan tỏa hình ảnh Đà Nẵng đến bạn bè quốc tế” bà Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh.

Kỳ thi Toán học quốc tế IMC (International Mathematics Competition) là một sân chơi học thuật hàng năm dành cho học sinh bậc tiểu học và trung học (trong các bảng EMIC – Upper Primary, IWYMIC – Lower Secondary). Năm 2025, IMC lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam với tên gọi VIMC 2025 (Vietnam International Mathematics Competition) từ ngày 14-19.8 tại TP.Đà Nẵng, do Trường ĐH Công nghệ thông tin và truyền thông Việt – Hàn (VKU) - ĐH Đà Nẵng đăng cai địa điểm chính. Cấu trúc kỳ thi VIMC 2025 bao gồm hai nội dung chính: thi cá nhân (Individual Round) và thi đồng đội (Team Round). Nội dung đề thi xoay quanh các lĩnh vực như số học, đại số, hình học, tổ hợp, logic và tư duy chiến lược. Đề thi được soạn bằng tiếng Anh (ngôn ngữ chính thức của kỳ thi) và có thể kèm bản dịch ngôn ngữ địa phương để đảm bảo thí sinh hiểu rõ yêu cầu. Việc ra đề, chấm thi và giám sát được thực hiện theo tiêu chuẩn quốc tế, với sự tham gia của ban giám khảo và cán bộ coi thi đến từ nhiều quốc gia. Các thí sinh có thành tích xuất sắc sẽ được trao cup, huy chương vàng, bạc, đồng, kỷ niệm chương cùng giấy chứng nhận quốc tế. Ngoài ra, kỳ thi còn có các giải thưởng phụ như: giải đồng đội bài thi cá nhân, giải đồng đội bài thi đồng đội, giải đặc biệt giao lưu văn hóa, giải game Puzzle Challenge.



