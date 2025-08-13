Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Hàng ngàn giáo viên 'học cách' biến lớp học thành phòng thí nghiệm sáng tạo

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
13/08/2025 11:14 GMT+7

Khoảng 2.500 giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục đến từ hơn 1.200 trường học trên địa bàn TP.Đà Nẵng đã tham gia buổi tập huấn về chương trình giáo dục STEM và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chuyển đổi số.

Trong 2 ngày (13-14.8), Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng tổ chức tập huấn chương trình giáo dục STEM cho giáo viên mầm non, tiểu học, THCS; chương trình ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong chuyển đổi số dành cho giáo viên cấp tiểu học, THCS và THPT.

Ban tổ chức cho biết, có khoảng 2.500 giáo viên thuộc các cấp học đến từ hơn 1.200 trường học đóng chân tại 93 xã, phường từ vùng đồng bằng cho đến vùng núi cao của TP.Đà Nẵng đã đến tham dự các buổi tập huấn.

Đánh giá chương trình tập huấn thật sự hữu ích đối với các giáo viên trong bối cảnh hiện nay, ông Trần Nguyễn Minh Thành, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng, cho rằng chương trình sẽ giúp giáo viên tiếp cận các xu hướng mới trong tổ chức dạy học và quản lý trường học, đồng thời trang bị kiến thức, phương pháp và kỹ năng ứng dụng STEM, AI vào thực tiễn giảng dạy.

Đà Nẵng: Hàng ngàn giáo viên 'học cách' biến lớp học thành 'phòng thí nghiệm' sáng tạo - Ảnh 1.

Mỗi trường học tại Đà Nẵng có 2 cán bộ, giáo viên tham gia lớp tập huấn về STEM và AI

ẢNH: HOÀNG SƠN

Theo ông Thành, nếu những năm đầu triển khai STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học), nhiều trường lo ngại về kinh phí mua sắm thiết bị thì nay nhận thức đã thay đổi. STEM không chỉ là trang thiết bị mà là phương pháp tổ chức dạy học. Trong bối cảnh AI ngày càng được đưa vào giáo dục, việc chuẩn bị cơ sở vật chất phù hợp là cần thiết nhưng quan trọng hơn vẫn là cách áp dụng công nghệ này một cách hiệu quả.

Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng kỳ vọng sẽ tiếp tục có thêm những chương trình phối hợp để hỗ trợ các trường trong việc đổi mới phương pháp dạy học và nâng cao chất lượng giáo dục trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Chủ tịch Công ty CP Đổi mới sáng tạo giáo dục, Công ty CP Đầu tư giáo dục Vinastem, nhận định thế giới đang chuyển mình mạnh mẽ dưới tác động của khoa học và công nghệ. Những khái niệm như AI, khoa học dữ liệu, hay công nghệ robot không còn xa lạ. Đặc biệt, các kỹ năng cần thiết cho thế kỷ 21 không chỉ dừng ở kiến thức sách vở mà còn là khả năng tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, sáng tạo và hợp tác.

Ông Thắng cho hay: "Chương trình tập huấn tại TP.Đà Nẵng hôm nay sẽ không chỉ là một sự kiện mà là khởi đầu của một hành trình dài – nơi mỗi lớp học trở thành một 'phòng thí nghiệm' sáng tạo cho trẻ em Việt Nam".


