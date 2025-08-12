Tập huấn chương trình giáo dục STEM cho hơn 1.600 giáo viên

Sáng 12.8, Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai phối hợp Trường ĐH Quy Nhơn khai mạc chương trình tập huấn, bồi dưỡng giáo dục STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học).

Sự kiện thu hút hơn 1.600 giáo viên tham gia. Trong đó có 630 giáo viên tiểu học, 630 giáo viên THCS và 340 giáo viên THPT. Chương trình kết hợp 3 ngày học trực tuyến và 3 ngày học trực tiếp.

Trường ĐH Quy Nhơn tập huấn chương trình giáo dục STEM 2018 cho 1.600 giáo viên tại Gia Lai ẢNH: ĐỨC NHẬT

Chương trình tập huấn nhằm giúp giáo viên nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của giáo dục STEM; rèn năng lực thiết kế, tổ chức và đánh giá hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Phát biểu tại buổi khai mạc, PGS-TS Đoàn Đức Tùng, Hiệu trưởng Trường ĐH Quy Nhơn, nhấn mạnh, giáo dục STEM không chỉ là xu hướng toàn cầu mà còn là yêu cầu tất yếu của nền giáo dục hiện đại, giúp người học hình thành tư duy sáng tạo, khả năng giải quyết vấn đề và kết nối kiến thức với thực tiễn.

Theo PGS-TS Đoàn Đức Tùng, các giáo viên sẽ tiếp cận cả định hướng chung lẫn nội dung bài học cụ thể cho từng cấp học: tiểu học, THCS, THPT.

PGS-TS Đoàn Đức Tùng, Hiệu trưởng Trường ĐH Quy Nhơn, phát biểu khai mạc chương trình tập huấn ẢNH: ĐỨC NHẬT

Để chuẩn bị cho chương trình, Trường ĐH Quy Nhơn đã huy động hơn 50 thành viên từ ban chỉ đạo, ban xây dựng chương trình, gồm giảng viên giàu kinh nghiệm của trường và chuyên gia từ nhiều đơn vị như Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội), Hệ thống trường Sakura-Olympia, Trường ĐH Đông Á...



