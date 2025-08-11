Giành huy chương vàng Olympic tin học quốc tế, nam sinh được thưởng 100 triệu đồng

Sáng 11.8, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức gặp mặt, tuyên dương em Lê Kiến Thành, học sinh lớp 12 tin, Trường THPT Lê Quý Đôn, người vừa giành huy chương vàng Olympic tin học quốc tế 2025.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai tặng hoa chúc mừng em Lê Kiến Thành vì đã xuất sắc giành huy chương vàng Olympic tin học quốc tế 2025 ẢNH: ĐỨC NHẬT

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai đã trao phần thưởng 100 triệu đồng, chúc mừng và biểu dương thành tích của Lê Kiến Thành.

Ông Lâm Hải Giang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết chiến thắng của Lê Kiến Thành không chỉ là niềm tự hào của cá nhân, gia đình, nhà trường, mà còn là "minh chứng hùng hồn" cho trí tuệ Việt Nam và khát vọng vươn xa của thế hệ học sinh Gia Lai.

Ông Lâm Hải Giang khẳng định tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, đầu tư cho giáo dục mũi nhọn, phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ, lan tỏa tinh thần học tập, khát vọng cống hiến đến mọi học sinh.

Đáp lại tình cảm đó, Lê Kiến Thành đã gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo tỉnh, thầy cô, gia đình, bạn bè. "Em mong rằng, tấm huy chương này sẽ truyền cảm hứng cho các bạn trẻ khác dám ước mơ và dấn thân vì đam mê", Lê Kiến Thành nói.

Anh Phạm Hồng Hiệp, Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai, trao bằng khen cho em Lê Kiến Thành vì đã có thành tích xuất sắc trong kỳ thi Olympic tin học quốc tế năm 2025 ẢNH: ĐỨC NHẬT

Cũng tại buổi lễ, anh Phạm Hồng Hiệp, Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai, đã trao bằng khen cho Lê Kiến Thành vì đã có thành tích xuất sắc trong kỳ thi Olympic tin học quốc tế năm 2025.

Các năm qua, Lê Kiến Thành đã đạt các thành tích như: Giải nhất môn tin học cấp tỉnh và quốc gia các năm 2022 - 2024; giải nhất Tin học trẻ toàn quốc 2023; huy chương vàng ICPC National và ICPC Regional Asia Hanoi 2024; huy chương bạc Olympic tin học Châu Á - Thái Bình Dương 2025; IELTS 8.0, học sinh 3 tốt cấp tỉnh, giải thưởng Ngô Mây 2023; huy chương vàng Olympic tin học quốc tế 2025.