Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Giành huy chương vàng Olympic tin học quốc tế, nam sinh được thưởng 100 triệu đồng

Đức Nhật
Đức Nhật
11/08/2025 11:02 GMT+7

UBND tỉnh Gia Lai trao thưởng 100 triệu đồng, tuyên dương em Lê Kiến Thành vì đã xuất sắc giành huy chương vàng Olympic tin học quốc tế 2025.

Sáng 11.8, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức gặp mặt, tuyên dương em Lê Kiến Thành, học sinh lớp 12 tin, Trường THPT Lê Quý Đôn, người vừa giành huy chương vàng Olympic tin học quốc tế 2025.

- Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai tặng hoa chúc mừng em Lê Kiến Thành vì đã xuất sắc giành huy chương vàng Olympic tin học quốc tế 2025

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai đã trao phần thưởng 100 triệu đồng, chúc mừng và biểu dương thành tích của Lê Kiến Thành.

Ông Lâm Hải Giang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết chiến thắng của Lê Kiến Thành không chỉ là niềm tự hào của cá nhân, gia đình, nhà trường, mà còn là "minh chứng hùng hồn" cho trí tuệ Việt Nam và khát vọng vươn xa của thế hệ học sinh Gia Lai. 

Ông Lâm Hải Giang khẳng định tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, đầu tư cho giáo dục mũi nhọn, phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ, lan tỏa tinh thần học tập, khát vọng cống hiến đến mọi học sinh.

Đáp lại tình cảm đó, Lê Kiến Thành đã gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo tỉnh, thầy cô, gia đình, bạn bè. "Em mong rằng, tấm huy chương này sẽ truyền cảm hứng cho các bạn trẻ khác dám ước mơ và dấn thân vì đam mê", Lê Kiến Thành nói.

- Ảnh 2.

Anh Phạm Hồng Hiệp, Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai, trao bằng khen cho em Lê Kiến Thành vì đã có thành tích xuất sắc trong kỳ thi Olympic tin học quốc tế năm 2025

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Cũng tại buổi lễ, anh Phạm Hồng Hiệp, Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai, đã trao bằng khen cho Lê Kiến Thành vì đã có thành tích xuất sắc trong kỳ thi Olympic tin học quốc tế năm 2025.

Các năm qua, Lê Kiến Thành đã đạt các thành tích như: Giải nhất môn tin học cấp tỉnh và quốc gia các năm 2022 - 2024; giải nhất Tin học trẻ toàn quốc 2023; huy chương vàng ICPC National và ICPC Regional Asia Hanoi 2024; huy chương bạc Olympic tin học Châu Á - Thái Bình Dương 2025; IELTS 8.0, học sinh 3 tốt cấp tỉnh, giải thưởng Ngô Mây 2023; huy chương vàng Olympic tin học quốc tế 2025.

Tin liên quan

Lê Kiến Thành đoạt huy chương vàng Olympic Tin học quốc tế 2025

Lê Kiến Thành đoạt huy chương vàng Olympic Tin học quốc tế 2025

Lê Kiến Thành, học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Gia Lai), vừa mang về vinh quang cho Việt Nam khi xuất sắc giành huy chương vàng tại kỳ thi Olympic Tin học quốc tế năm 2025.

Trường ĐH cấp học bổng toàn phần cho chủ nhân huy chương vàng Olympic Tin học

Nhà vô địch Olympic Tin học quốc tế bật mí về 'chút căng thẳng' trong kỳ thi

Khám phá thêm chủ đề

Olympic Tin học Quốc tế 2025 Tin học lê kiến thành Huy chương vàng Gia Lai
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận