Giáo dục

Trường ĐH cấp học bổng toàn phần cho chủ nhân huy chương vàng Olympic Tin học

Hà Ánh
Hà Ánh
09/08/2025 22:27 GMT+7

Hai học sinh đoạt huy chương vàng Olympic Tin học quốc tế và huy chương bạc Olympic Toán quốc tế cùng chọn đặt nguyện vọng 1 vào một ngành của một trường ĐH.

Huy chương vàng Olympic tin học và Huy chương bạc toán quốc tế chọn chung trường ĐH - Ảnh 1.

Lê Kiến Thành (thứ 2 từ phải sang) Huy chương vàng Olympic Tin học quốc tế (IOI) 2025

ảnh: ntcc

Thí sinh huy chương vàng tin học và huy chương bạc toán quốc tế cùng chọn ngành khoa học máy tính

Tối 9.8, thạc sĩ Hoàng Thanh Tú, Phó trưởng phòng Thông tin-Truyền thông Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM, cho biết Lê Kiến Thành, huy chương vàng Olympic Tin học quốc tế (IOI) 2025, học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Gia Lai (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cũ), đã đăng ký nguyện vọng 1 vào chương trình tiên tiến khoa Công nghệ thông tin trường này. Nhà trường quyết định cấp học bổng toàn phần trị giá gần 300 triệu đồng cho thí sinh này sau khi trúng tuyển và nhập học.

Thạc sĩ Tú còn cho biết huy chương bạc Olympic Toán quốc tế Lê Phan Đức Mân, học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM, cũng đăng ký nguyện vọng 1 vào ngành khoa học máy tính chương trình tiên tiến Trường ĐH Khoa học học tự nhiên TP.HCM.

Thạc sĩ Hoàng Thanh Tú cho biết Lê Kiến Thành và Lê Phan Đức Mân xét tuyển vào trường  diện tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT. Trong đó, Lê Kiến Thành xét tuyển bằng giải nhất kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn tin học. Lê Phan Đức Mân xét tuyển vào trường bằng giải nhì kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn toán. Các thí sinh này đã đặt nguyện vọng 1 ngành khoa học máy tính chương trình tiên tiến trên Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT trước khi tham dự Olympic quốc tế.

Ngôi trường theo học của nhiều giải thưởng quốc gia, quốc tế

Trước đó, sáng 2.8, kết quả chính thức của kỳ thi Olympic Tin học quốc tế (IOI) 2025 đã được công bố trên website của Ban Tổ chức. Đội tuyển Việt Nam đạt thành tích cao với 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Trong đó, Lê Kiến Thành là thành viên duy nhất của đội tuyển Việt Nam đoạt huy chương vàng. Lê Kiến Thành cũng ghi dấu ấn với huy chương bạc tại kỳ thi Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương (APIO) 2025 do Uzbekistan đăng cai trong hai ngày 17-18.5.

Lê Kiến Thành là cái tên quen thuộc trong giới học sinh chuyên tin. Từ khi còn học lớp 10, Thành đã giành giải nhất kỳ thi học sinh giỏi tin học cấp tỉnh (dành cho học sinh lớp 12) và đoạt giải nhì quốc gia môn tin học năm 2023. Cùng năm, em còn đăng quang tại Le Quy Don Online Judge Cup 2023 ở TP.Đà Nẵng và giành giải nhất bảng C1 tại Hội thi Tin học trẻ toàn quốc.

Với chuỗi thành tích ấn tượng, Lê Kiến Thành nhiều lần được Bộ trưởng Bộ GD-ĐT và UBND tỉnh Bình Định (nay đã sáp nhập với tỉnh Gia Lai) tặng bằng khen. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng đã trao tặng em Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo. Mới đây, Lê Kiến Thành là một trong 5 đại biểu tiêu biểu của tỉnh Bình Định (cũ) được chọn tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VIII.

Huy chương vàng Olympic tin học và Huy chương bạc toán quốc tế chọn chung trường ĐH - Ảnh 2.

Lê Phan Đức Mân, Huy chương bạc Olympic Toán quốc tế năm 2025

ảnh: vũ đoan

Lê Phan Đức Mân là đại diện duy nhất của TP.HCM và các tỉnh khu vực phía nam được chọn vào đội tuyển đại diện Việt Nam tham gia thi Olympic Toán quốc tế năm 2025. Lê Phan Đức Mân đã cùng 5 học sinh khác tham dự kỳ thi Olympic Toán học quốc tế-IMO 2025 diễn ra tại Úc từ ngày 10 - 20.7. Lê Phan Đức Mân giành huy chương bạc với 28/42. Trước đó, năm lớp 11 nam sinh này từng giành giải ba học sinh giỏi toán cấp thành phố, lớp 12 đạt giải nhì toán cấp quốc gia.

Trước đó, Trịnh Hoàng Triều (cựu học sinh của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định cũ) cũng lựa chọn Trường ĐH Khoa học tự nhiên năm 2013, đã chọn học và tốt nghiệp chương trình tiên tiến với luận văn đạt điểm tuyệt đối. Trong quá trình học đại học, Triều đã được tham gia thực tập tại các công ty công nghệ ở Canada, Nhật Bản và gia nhập Google từ năm 22 tuổi. Hoàn thành luận án tiến sĩ tại ĐH New York, Trịnh Hoàng Triều là tác giả chính của AlphaGeometry – công cụ AI giải được 25 bài toán hình học Olympic, được đăng trên tạp chí Nature và tờ báo New York Times ca ngợi.

Theo thạc sĩ Hoàng Thanh Tú, ngành khoa học máy tính chương trình tiên tiến Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM là nơi được nhiều thí sinh đoạt giải thưởng quốc gia, quốc tế đăng ký theo học các năm. Đây là ngành học có số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT nhiều nhất trường. 

Lê Kiến Thành, học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Gia Lai), vừa mang về vinh quang cho Việt Nam khi xuất sắc giành huy chương vàng tại kỳ thi Olympic Tin học quốc tế năm 2025.

