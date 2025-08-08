Nhà vô địch Olympic Tin học quốc tế bật mí về 'chút căng thẳng' trong kỳ thi

Chiều 8.8, đại diện ngành GD-ĐT tỉnh Gia Lai đã đến sân bay Phù Cát đón nam sinh Lê Kiến Thành trở về sau khi giành huy chương vàng Olympic Tin học quốc tế.

Lê Kiến Thành vừa đoạt Huy chương vàng Olympic Tin học quốc tế năm 2025 ẢNH: TRIỆU THANH

Chia sẻ với phóng viên tại sân bay, Thành cho biết rất xúc động trước sự chào đón nồng nhiệt của gia đình, thầy cô và bạn bè. Em gửi lời cảm ơn tới tất cả những người đã đồng hành, động viên suốt hành trình ôn luyện và thi đấu.



Trước khi sang Bolivia, Thành chuẩn bị kỹ cả kiến thức lẫn thể lực, bước vào kỳ thi với tâm lý thoải mái và chỉ đặt mục tiêu huy chương bạc. "Khi biết mình đoạt huy chương vàng, em rất xúc động. Đây là phần thưởng xứng đáng cho 12 năm miệt mài học tập", Thành chia sẻ.

Theo Thành, thử thách lớn nhất là sự chênh lệch múi giờ và cái lạnh khắc nghiệt của Bolivia khiến những ngày đầu em mất ngủ, cơ thể mệt mỏi. Tuy vậy, nhờ chuẩn bị kỹ và giữ vững tâm lý, em nhanh chóng thích nghi trước giờ thi.

"Kỳ thi quy tụ nhiều thí sinh mạnh, đặc biệt là từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản… Trong phòng thi, tiếng gõ bàn phím dồn dập cũng khiến em có chút căng thẳng, nhưng em đã cố gắng giữ nhịp và tập trung tối đa để hoàn thành tốt bài làm", Thành nói.

Olympic Tin học quốc tế là kỳ thi lập trình thuật toán danh giá nhất dành cho học sinh trung học trên toàn thế giới. Năm nay, Olympic Tin học quốc tế 2025 diễn ra từ ngày 27.7 đến 3.8 tại Bolivia, với sự tham gia của hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ngành giáo dục tỉnh Gia Lai đón Lê Kiến Thành tại sân bay ẢNH: TRIỆU THANH

Đội tuyển Việt Nam có 4 thành viên tham gia. Trong đó, Lê Kiến Thành (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Gia Lai) là thành viên duy nhất của đội tuyển Việt Nam đoạt huy chương vàng. Hai huy chương bạc thuộc về Đặng Huy Hậu (Trường THPT chuyên Thăng Long, Lâm Đồng) và Nguyễn Bùi Đức Dũng (Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội). Ninh Quang Thắng (Trường THPT chuyên Hạ Long, Quảng Ninh) giành huy chương đồng.

Trước đó, Lê Kiến Thành cũng đã giành huy chương bạc Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương (APIO) 2025, diễn ra ngày 17-18.5 tại Uzbekistan.

Ngoài ra, khi mới học lớp 10, Thành đã đoạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi tin học cấp tỉnh (dành cho khối 12) và giải nhì quốc gia môn tin học năm 2023. Cùng năm, em vô địch giải Le Quy Don Online Judge Cup 2023 tại Đà Nẵng và giành giải nhất bảng C1 Hội thi Tin học trẻ toàn quốc.

Với thành tích nổi bật, Thành nhiều lần được Bộ GD-ĐT, UBND tỉnh Gia Lai tặng bằng khen, nhận huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo của Trung ương Đoàn, và mới đây là một trong 5 đại biểu tiêu biểu dự Đại hội Thanh niên tiên tiến toàn quốc lần thứ VIII.