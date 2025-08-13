Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Sửa chương trình nhưng chưa sửa sách giáo khoa

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
13/08/2025 08:39 GMT+7

Dù sẽ sửa chương trình của một loạt môn học liên quan đến việc thay đổi địa giới hành chính, những nội dung chưa chính xác về mặt khoa học, nhưng Bộ GD-ĐT khẳng định năm học tới chưa sửa sách giáo khoa.

Bộ GD-ĐT vừa  đăng tải, lấy ý kiến rộng rãi dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung Chương trình giáo dục phổ thông của các môn học.

Theo Bộ GD-ĐT, Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã triển khai thực hiện được 5 năm trong toàn quốc, thực hiện một vòng đối với tất cả các khối lớp. Bộ GD-ĐT đã tổ chức rà soát, nghiên cứu phát triển Chương trình giáo dục phổ thông để tìm các giải pháp nhằm hạn chế những tồn tại của chương trình, làm cho chương trình phù hợp hơn với thực tế.

Sửa chương trình nhưng chưa sửa sách giáo khoa- Ảnh 1.

Bộ GD-ĐT sửa chương trình nhưng chưa

ẢNH: T.N

Việc thay đổi địa giới hành chính, thực hiện chính quyền 2 cấp và Hiến pháp sửa đổi ảnh hưởng trực tiếp đến chương trình của 4 môn học: lịch sử và địa lý từ lớp 4 đến lớp 9; địa lý lớp 12; lịch sử lớp 10 và giáo dục công dân (giáo dục kinh tế và pháp luật, lớp 10 ), do đó cần phải chỉnh sửa chương trình của các môn học này.

Dự thảo tập trung vào một số nội dung một số môn. Cụ thể, chương trình môn giáo dục công dân, sửa đổi, bổ sung chương trình lớp 10 ở các chủ đề "Hệ thống chính trị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" và "Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Đối với môn lịch sử: sửa đổi, bổ sung chuyên đề học tập lựa chọn ở lớp 10, chuyên đề Nhà nước và pháp luật Việt Nam trong lịch sử.

Đối với phân môn địa lý trong môn lịch sử và địa lý: sửa đổi, bổ sung chương trình ở lớp 4, lớp 5, lớp 8, lớp 9 và môn địa lý ở lớp 12. Việc chỉnh sửa chủ yếu về các vùng kinh tế - xã hội như: ranh giới vùng; tên và số lượng các tỉnh, thành phố, quy mô diện tích, dân số của vùng; nguồn lực phát triển kinh tế và tình hình phát triển và phân bố các ngành kinh tế trên các vùng kinh tế - xã hội; các bản đồ hành chính; bản đồ dân cư, bản đồ các ngành và vùng kinh tế ở Việt Nam.

Đối với phân môn lịch sử trong môn lịch sử và địa lý cấp THCS: sửa đổi, bổ sung chương trình ở lớp 7: vấn đề phân kỳ lịch sử phong kiến Trung Quốc; ở lớp 9: việc phân chia giai đoạn trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay...

Chưa sửa sách giáo khoa trong năm học tới

Bộ GD-ĐT cũng nêu 4 định hướng sửa đổi, bổ sung Chương trình giáo dục phổ thông, đó là: hạn chế tối đa việc phải sửa sách giáo khoa khi chỉnh sửa chương trình; chỉnh sửa những nội dung còn chưa chính xác về khoa học; chỉnh sửa những nội dung bị ảnh hưởng do thay đổi địa giới hành chính, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp và thay đổi Hiến pháp.

Đối với chương trình của khối lớp nào phải sửa, mà dẫn đến phải sửa sách giáo khoa thì sửa tất cả những hạn chế của chương trình ở khối lớp đó.

Bộ GD-ĐT nhấn mạnh, trong năm học 2025 - 2026, các cơ sở giáo dục phổ thông trong toàn quốc sử dụng nguyên sách giáo khoa đã được lựa chọn để dạy học. Bộ GD-ĐT tổ chức tập huấn, hướng dẫn giáo viên về chương trình chỉnh sửa.

Bộ sẽ chỉ đạo việc rà soát, chỉnh sửa sách giáo khoa của một số lớp thuộc các môn học trên để phù hợp với chương trình chỉnh sửa và sẽ thực hiện sách giáo khoa chỉnh sửa từ năm học 2026 - 2027.

Việc ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung Chương trình giáo dục phổ thông là căn cứ pháp lý để xem xét chỉnh sửa sách giáo khoa cho phù hợp với thực tế.

