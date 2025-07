TP.HCM mới, sau sáp nhập: Hơn nửa triệu trẻ mầm non, 1.800 trường, 3.000 nhóm lớp

Toàn TP.HCM mới hiện nay, sau sáp nhập có hệ thống giáo dục mầm non to lớn, một mạng lưới rộng khắp với hơn nửa triệu trẻ mầm non, hơn 1.800 trường và hơn 3.000 nhóm lớp độc lập.

Sở GD-ĐT TP.HCM lần đầu tiên tổ chức họp giao ban chuyên môn bậc học mầm non của TP.HCM mới vào ngày 16.7 với sự tham gia của 168 hiệu trưởng cốt cán từ 168 phường, xã, đặc khu trên địa bàn thành phố. Bà Lê Thụy Mỵ Châu phát biểu trong cuộc họp ẢNH: PHƯƠNG HÀ Bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, gọi buổi họp "trong giai đoạn mang tính trọng đại và đầy ý nghĩa đối với sự nghiệp trồng người của thành phố". "Chúng ta đang đứng ở điểm xuất phát của một chặng đường mới sau khi thực hiện việc sáp nhập và điều chỉnh địa giới hành chính theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo đó, 3 địa phương nghĩa tình gồm TP.HCM, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chính thức hợp nhất thành đại đô thị TP.HCM", bà Châu nói. Quy mô rất lớn của giáo dục mầm non TP.HCM mới Bà Lê Thụy Mỵ Châu cho biết toàn TP.HCM hiện nay có tổng số 1.839 trường mầm non, trong đó, có 692 trường công lập, 1.147 trường ngoài công lập; 3.103 nhóm, lớp mầm non độc lập. "Trái tim" của hệ thống này là 521.552 trẻ mầm non. Trong đó, các cơ sở công lập đang chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục 220.303 trẻ. Còn số trẻ em đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập là 301.249 trẻ. Trẻ mầm non TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH Toàn TP.HCM hiện có 3.801 cán bộ quản lý, 40.435 giáo viên mầm non và 20.726 nhân viên. Theo bà Châu, những con số trên không chỉ phản ánh một quy mô phát triển rất lớn, mà nó còn đi kèm với những thách thức không hề nhỏ. Quy mô càng lớn, địa bàn càng rộng, sự đa dạng càng cao thì trách nhiệm càng nặng nề. Đội ngũ những người làm giáo dục mầm non cần nhìn thẳng vào những thách thức này, không phải để lo sợ, mà để nâng cao trách nhiệm, hoàn thành tốt trọng trách chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ mầm non. Phối hợp rà soát, bổ sung 168 cán bộ phụ trách văn hóa xã hội tại các xã/phường Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM khẳng định cần một tư duy mới, một cách làm mới trong giáo dục mầm non. Định hướng chiến lược trong giai đoạn tới là "tái cấu trúc bộ máy chỉ đạo, phân cấp quản lý mạnh mẽ, đồng thời đẩy mạnh đào tạo, kiểm tra chuyên môn và giám sát chất lượng công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ với các nguyên tắc tập trung - phân cấp - liên kết chặt chẽ - phù hợp địa bàn và thực tiễn triển khai". Bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng Giáo dục mầm non, Sở GD-ĐT TP.HCM ẢNH: PHƯƠNG HÀ 168 hiệu trưởng cốt cán của 168 phường, xã, đặc khu TP.HCM mới, sau sáp nhập, có buổi họp giao ban chuyên môn mầm non đầu tiên ẢNH: PHƯƠNG HÀ Cụ thể, bà Lê Thụy Mỵ Châu nêu mô hình, cấu trúc, mạng lưới hoạt động giáo dục mầm non của 168 phường, xã khắp TP.HCM: 168 phường/xã trên địa bàn thành phố sẽ được tổ chức thành 16 cụm chuyên môn. Việc chia cụm này dựa trên các yếu tố về địa lý - xã hội, nhằm tạo ra sự tương đồng và thuận lợi nhất cho việc điều phối, quản lý và hỗ trợ lẫn nhau.



Để tăng cường vai trò đầu tàu, 16 cụm này sẽ được nhóm lại thành 4 cụm chuyên môn lớn. Trọng trách dẫn dắt các cụm lớn này sẽ được giao cho các thầy cô là lãnh đạo của các phòng GD-ĐT quận/huyện trước đây - những người am hiểu sâu sắc về chuyên môn, dày dạn kinh nghiệm quản lý. Các thầy cô sẽ là đầu mối quan trọng, giúp Sở GD-ĐT hướng dẫn, xây dựng kế hoạch, triển khai các chuyên đề, và là cầu nối tham mưu, góp ý các chính sách quan trọng liên quan đến giáo dục mầm non.



16 cụm chuyên môn sẽ có lực lượng nòng cốt điều hành cụm là chuyên viên của Phòng Giáo dục mầm non của Sở GD-ĐT, cùng với các thầy cô là lãnh đạo những trường có chuyên môn, khả năng điều phối tốt. Đây chính là nơi các hoạt động chuyên môn được triển khai một cách sống động và hiệu quả nhất.



Để hoàn thiện mạng lưới, Sở GD-ĐT dự kiến phối hợp rà soát, bổ sung 168 cán bộ phụ trách văn hóa xã hội tại các xã/phường, chuyên trách hỗ trợ về công tác quản lý hành chính tại cơ sở. Đây là những cán bộ am hiểu hệ thống văn bản pháp lý, có khả năng kết nối chặt chẽ với chính quyền địa phương, giúp các trường giảm tải gánh nặng hành chính, tập trung vào công tác chuyên môn. 3 sứ mệnh của giáo dục mầm non TP.HCM trong bối cảnh mới Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Lê Thụy Mỵ Châu cho biết sứ mệnh đầu tiên cũng là quan trọng nhất là đảm bảo chất lượng đồng đều giữa các loại hình giáo dục. Chất lượng ở bậc mầm non bắt đầu từ những điều cơ bản nhất là: một môi trường an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần, một chế độ dinh dưỡng khoa học, và trên hết là tình yêu thương, sự tôn trọng mà mỗi đứa trẻ nhận được. Làm thế nào để một em bé ở một nhóm lớp độc lập tại một xã vùng ven cũng được hưởng một chương trình giáo dục tiên tiến, cũng được chăm sóc chu đáo, khoa học như một em bé ở một trường chuẩn quốc gia tại trung tâm thành phố. Đó là sự công bằng, bình đẳng. Sứ mệnh thứ hai, đó là tăng cường và đổi mới công tác quản lý hành chính - chuyên môn đối với hơn 3.000 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập. Làm sao để các nhóm, lớp vừa có thể tuân thủ các quy định pháp lý, đảm bảo an toàn, vừa có thể khơi dậy tiềm năng, hỗ trợ họ phát triển chuyên môn, tạo ra một mạng lưới liên kết hoạt động trơn tru, đồng bộ. Sứ mệnh thứ ba, là phân bổ nguồn lực và hỗ trợ đội ngũ một cách hợp lý, khoa học và công bằng giữa các vùng - miền có điều kiện phát triển khác nhau ở TP.HCM, nơi có cả đô thị sầm uất, nông thôn, khu công nghiệp, hải đảo. Làm sao phải xây dựng những chính sách đủ toàn diện, đủ tinh tế để nguồn lực đầu tư của thành phố có thể đến đúng nơi cần nhất, để mọi nhà giáo đều cảm thấy được quan tâm và trân trọng.