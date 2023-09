Vẫn còn một số nhóm lớp mầm non độc lập có diện tích nhỏ hẹp

Một hoạt động của trẻ tại một trường mầm non, TP.HCM THÚY HẰNG

Đó là thông tin được nhấn mạnh tại hội thảo của Sở GD-ĐT TP.HCM "Xây dựng môi trường nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ tại cơ sở giáo dục mầm non độc lập trên địa bàn TP.Thủ Đức và quận, huyện có khu công nghiệp, khu chế xuất", diễn ra hôm 22.9.

Khắc phục và gửi hình ảnh minh họa về Phòng giáo dục mầm non

Tại hội thảo, Sở GD-ĐT TP.HCM có báo cáo thực trạng xây dựng môi trường nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục có tác động đến phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội cho trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non độc lập ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất của Sở GD-ĐT TP.HCM.

Sở cho biết, qua quá trình tiến hành khảo sát, kiểm tra điều kiện 100 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập cho thấy có ưu điểm và một số hạn chế.

Như một số nhóm, lớp có diện tích nhỏ hẹp, chưa đảm bảo việc tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ và hạn chế việc phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội cho trẻ.

Vẫn còn nhóm, lớp chưa thực hiện đúng quy định về việc bảng tên đơn vị bằng tiếng nước ngoài theo Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31.12.2020 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT về Điều lệ trường mầm non. Khuôn viên trường còn bố trí, quảng bá bảng hiệu, khẩu hiệu tiếng Anh, các bảng to làm hạn chế ánh sáng, không khí.

Một số cơ sở chưa chú ý công tác đảm bảo an toàn cho trẻ như còn sử dụng các thiết bị điện tử treo tường cồng kềng, khu vực bố trí máy tính chưa đảm bảo an toàn về điện. Kệ cặp dép, đồ chơi bị hư hỏng chưa sửa chữa kịp thời, sắp xếp các vật dụng chưa ngăn nắp, gọn gàng như bàn ghế, giường nệm, gối, tủ ly, bàn chải, trong lớp, đồ chơi ngoài trời, vật dụng trong nhà bếp…

Để đảm bảo an toàn cho trẻ trong quá trình nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ, Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết đã chấn chỉnh, nhắc nhở kịp thời, yêu cầu các cơ sở còn hạn chế, khắc phục và gửi hình ảnh minh họa về Phòng giáo dục mầm non.

Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho giáo viên

Tại hội thảo, bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, nhấn mạnh các chủ cơ sở giáo dục mầm non độc lập (nhóm trẻ, nhóm mẫu giáo, lớp mẫu giáo độc lập) cần lưu tâm đến hai vấn đề rất quan trọng là đảm bảo an toàn cho trẻ và giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho giáo viên.







Hoạt động của trẻ ở một trường mầm non. Sở đề nghị các phòng GD-ĐT tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên ở các cơ sở giáo dục độc lập được tham quan môi trường giảng dạy ở các trường liên cụm

Việc cấp phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non chỉ được thực hiện khi cơ sở có đủ điều kiện về 3 yếu tố chính: cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, đảm bảo an toàn cho trẻ. Cần đưa nội dung tiêu chí xây dựng trường học an toàn cho trẻ, phòng chống tai nạn thương tích vào tiêu chuẩn điều kiện trong việc thành lập nhóm, lớp tư thục.

Bà Lê Thụy Mỵ Châu cũng đề nghị đề nghị các phòng GD-ĐT phối hợp chặt chẽ hơn nữa với chính quyền địa phương để kiểm tra các cơ sở giáo dục mầm non độc lập.

Đồng thời, các phòng GD-ĐT tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên ở các cơ sở giáo dục độc lập được tham quan môi trường giảng dạy ở các trường liên cụm. Hay trường công lập cùng chia sẻ, hỗ trợ các nhóm, lớp ngoài công lập ở địa phương...

Toàn TP.HCM có 16 khu chế xuất, khu công nghiệp đang hoạt động tập trung tại TP.Thủ Đức và các quận, huyện gồm: Q.7, Q.12, Q.Tân Phú, Q.Tân Bình, Q.Bình Tân, H.Củ Chi, H.Bình Chánh và H.Nhà Bè. Tại các khu vực này có tổng số 785 trường mầm non (trong đó công lập là 235, dân lập - tư thục là 550 trường). Có 1.86 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập. Có 249 nhóm dưới 7 trẻ.

Tổng số trẻ học tại tất cả các cơ sở giáo dục mầm non này là 216.653 trẻ.