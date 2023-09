Lần đầu tiên có cuộc thi giáo viên mầm non giỏi ở các nhóm, lớp độc lập

Giáo viên ở một trường mầm non và cơ sở giáo dục mầm non độc lập cùng trẻ vui lễ hội Tết Nguyên đán T. HẰNG

Sở GD-ĐT TP.HCM vừa thông báo kế hoạch tổ chức hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi cấp thành phố chủ đề "Giáo viên tài năng" dành cho giáo viên mầm non ở các cơ sở giáo dục mầm non độc lập (nhóm trẻ, nhóm mẫu giáo, lớp mẫu giáo độc lập) năm học 2023-2024.



Được biết đây là lần đầu tiên Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố ở các cơ sở giáo dục mầm non độc lập (nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập).

Giáo viên dự thi ở cả 4 cụm chuyên môn của thành phố, mỗi cụm 18 giáo viên. Điều kiện tham gia là các giáo viên mầm non trực tiếp giảng dạy tại cơ sở giáo dục mầm non độc lập, có trình độ đạt chuẩn theo quy định, có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực chuyên môn và năng lực tổ chức, quản lý lớp học, được cha mẹ trẻ và đồng nghiệp đánh giá cao, được cơ sở giáo dục mầm non xác nhận.

Nội dung thi gồm:

Vòng 1: Giáo viên gửi bài viết, hình ảnh về giải pháp xây dựng môi trường tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ tối đa 20 trang.



Vòng 2: Giáo viên chọn 1 nội dung trình bày trong các hình thức: Trình bày bài viết của vòng 1; Thể hiện tài năng (hát, múa, kể chuyện, đọc thơ…); Ứng xử tình huống sư phạm.

Các giáo viên mầm non dạy giỏi cấp thành phố năm học 2022-2023 được trao giải nhất THÚY HẰNG

Thời gian thi giáo viên mầm non giỏi ở các nhóm, lớp độc lập cấp huyện sẽ tùy theo tình hình tại địa phương, tại 4 cụm chuyên môn. Còn thời gian thi cấp thành phố từ ngày 11.3.2024 đến ngày 29.3.2024.

Hồ sơ tham dự hội thi gồm danh sách các giáo viên đăng ký dự thi do lãnh đạo phòng GD-ĐT ký xác nhận theo mẫu, trước ngày 26.2.2024.

Giáo viên dự thi được công nhận danh hiệu giáo viên mầm non dạy giỏi cấp thành phố. Các cá nhân và tập thể đạt giải nhận giấy khen của giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM.

Cuộc thi "Giáo viên tài năng" sẽ tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên ngoài công lập giao lưu, học hỏi kinh nghiệm

T.HẰNG

Hội thi giáo viên mầm non giỏi ở các nhóm, lớp độc lập nhằm nâng cao năng lực, chuyên môn nghiệp vụ; kỹ năng nghề nghiệp của giáo viên mầm non, phát huy thêm trách nhiệm, lòng yêu nghề, yêu trẻ của giáo viên mầm non. Đồng thời, cuộc thi này cũng tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên ngoài công lập giao lưu, học hỏi kinh nghiệm.

Năm học 2022-2023, Sở GD-ĐT TP.HCM cũng tổ chức thành công hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi cấp thành phố chủ đề "Công tác phối hợp giữa nhà trường gia đình và cộng đồng trong nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ". 99 giáo viên từ các trường mầm non trong thành phố đã được trao giải.