Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM chỉ đạo khẩn về lễ khai giảng năm học mới

Sở GD-ĐT TP.HCM có chỉ đạo về việc tổ chức lễ khai giảng năm học mới Đ.N.T

Theo đó, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM chỉ đạo các trường tổ chức lễ khai giảng đồng loạt vào sáng ngày 5.9 và phải đảm bảo tính an toàn, vui tươi, ý nghĩa, ngắn gọn, thiết thực, tiết kiệm, phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường. Chương trình khai giảng cần chú trọng tạo dấu ấn, hấp dẫn đối với học sinh, giúp học sinh có những trải nghiệm đáng nhớ trong ngày đầu tiên của năm học mới.

Đồng thời, năm học mới này, lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu các trường tổ chức truyền thông rộng rãi đến giáo viên, học sinh, đặc biệt là học sinh lớp đầu cấp và phụ huynh học sinh về biên chế lớp học, thời lượng học tập; kế hoạch năm học và các chương trình giáo dục của nhà trường. Nội dung và hình thức truyền thông rõ ràng, minh bạch, đa dạng và phù hợp với từng đối tượng học sinh.

Rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học; bảo đảm khuôn viên, cảnh quan, môi trường giáo dục xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh, thân thiện; tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trường học, bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, hoạt động giáo dục toàn diện cho học sinh phù hợp với yêu cầu, tinh thần của chương trình GDPT 2018.

Cập nhật điều lệ, quy chế nhà trường, quy chế kiểm tra, đánh giá, xếp loại, nội quy học sinh, học viên và các thông tin cần phải công khai trên trang thông tin điện tử của nhà trường.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT cũng lưu ý các trường phải thực hiện đúng quy định hướng dẫn thu chi và khoản phí mà TP.HCM đã quy định. Trong đó, có quy định danh mục 26 khoản thu được phép thực hiện trong nhà trường, ngoài học phí.

Các trường đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính; tăng cường các điều kiện đảm bảo về hạ tầng kỹ thuật và kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học, kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục.