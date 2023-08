12 năm học tiếng Pháp, rẽ lối làm giáo viên mầm non

Cô giáo mầm non Nguyễn Hồ Bảo Châu (trái) cùng đồng nghiệp - người bạn Ngọc Phương THÚY HẰNG

Cách đây vài ngày, ngành giáo dục TP.HCM tổ chức lễ tổng kết, trao giải hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi cấp thành phố. Trong 10 cô giáo xuất sắc giành giải nhất, có tên cô Nguyễn Hồ Bảo Châu, giáo viên Trường mầm non Vàng Anh, Q.5.



Xinh đẹp, dễ thương, được nhiều thế hệ học trò yêu mến, cô Nguyễn Hồ Bảo Châu (35 tuổi) luôn tâm niệm dù làm bất cứ công việc gì cũng cố gắng, sáng tạo hết mình và đặt vào đó nhiều tình yêu thương.

Bỏ những áp lực ngoài cửa lớp

Cô Bảo Châu trú ở Q.3, TP.HCM. Cô cho hay từ năm thứ nhất học ngành giáo dục mầm non, nhà trường đã cho các sinh viên đến kiến tập tại các trường mầm non để quan sát công việc thực tế.

"Tôi được phân công kiến tập ở Trường mầm non Vàng Anh, Q.5. Ấn tượng đầu tiên của tôi là các cô giáo rất chuyên nghiệp, mến trẻ, cũng từ cảm giác ban đầu rất tích cực đó nuôi dưỡng trong tôi sự cố gắng mỗi ngày để trở thành một cô giáo giỏi như các cô, các chị", cô Bảo Châu chia sẻ.

Cô Bảo Châu đạt giải nhất giáo viên mầm non dạy giỏi cấp thành phố 2023 THÚY HẰNG

Ra trường, cô giáo trẻ cũng tình cờ thi tuyển giáo viên đúng đợt Q.5 tuyển dụng và vào làm việc tại Trường mầm non Vàng Anh từ năm 2010 tới nay. 13 năm gắn bó với ngôi trường này, cô giáo cho biết công việc có những lúc rất vất vả, nghề chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ nhỏ không đơn giản. Nhưng động lực thôi thúc cô luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ đó chính là tình yêu trẻ.

"Tôi rất thích trò chuyện với các con. Tôi thường được phân công dạy các bé lớp chồi, lớp lá. Đầu giờ vào lớp, tôi cùng trò chuyện với các con xem các con có gì vui, trò chuyện với phụ huynh để hiểu hơn về các con, theo dõi sức khỏe các con, cho các con xem bảng trực nhật để xem bạn nào giúp cô việc gì hôm nay... Tôi luôn tin rằng những cảm xúc đầu ngày rất quan trọng, nó sẽ giúp các con luôn vui vẻ và có một ngày học tập, hoạt động tích cực ở trường", cô Bảo Châu, người có 12 năm học tiếng Pháp ở trường phổ thông chia sẻ.

Lớp cô Bảo Châu phối hợp với các đơn vị, cho trẻ nhỏ trải nghiệm một ngày làm lính cứu hỏa NVCC

Cô giáo được nhiều trẻ nhỏ yêu mến NVCC

"Ai cũng có những áp lực của cuộc sống riêng, cũng có những bận tâm, nỗi buồn riêng. Tôi quan niệm rằng khi mình bước vào lớp học, gặp các học trò, mình cần bỏ hết tâm trạng tiêu cực đó ở ngoài cửa, để chú tâm vào các bạn nhỏ đang ở trước mình hôm nay. Tôi thích nói chuyện cùng các con, nghe các con chào cô, nói chuyện hồn nhiên vui vẻ với cô. Điều này khiến giáo viên cũng quên đi những gì đang làm cho mình buồn bã. Ai cũng có một công việc để cố gắng, với tôi là nghề cô giáo mầm non. Tôi cảm thấy rất may mắn khi luôn được nhà trường, các đồng nghiệp, bạn bè ở trường luôn giúp đỡ và gia đình luôn hỗ trợ phía sau", cô giáo được học trò yêu mến tâm sự.

Tôn trọng mỗi cá tính riêng của trẻ

Là giáo viên trẻ, được trao giấy khen "Lao động giỏi - Lao động sáng tạo", cô Bảo Châu luôn tự học hỏi mỗi ngày để nâng cao kiến thức chuyên môn, có thể ứng dụng nhiều hơn về STEAM, từ đó mang đến cho trẻ nhiều hoạt động thú vị.

Cô giáo mầm non chia sẻ luôn biết ơn nhà trường và các đồng nghiệp đã hỗ trợ mình trong nhiều năm công tác THÚY HẰNG

Trẻ nhỏ được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị NVCC

Cô giáo Bảo Châu luôn sáng tạo trong hoạt động giảng dạy NVCC

Có thể kể đến những hoạt động trong những chuyên đề cấp thành phố, cấp quận mà cô giáo từng thực hiện như hoạt động dạy xem giờ cho trẻ 5-6 tuổi (chuyên đề phát triển nhận thức); hoạt động dạy đặt lời mới cho bài hát đã biết cho trẻ 5- 6 tuổi (chuyên đề âm nhạc); hoạt động dạy trẻ 5-6 tuổi hình thành biểu tượng toán…

Mới đây, hồi tháng 7.2023 khi Vụ giáo dục mầm non, Bộ GD-ĐT về các trường mầm non tại TP.HCM tham quan trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, cô Bảo Châu là người tổ chức giờ cho trẻ học lập trình robotic tại Trường mầm non Vàng Anh, Q.5...

"Mỗi trẻ em là mỗi tính cách, sở trường, năng khiếu khác nhau. Bé năng động, hoạt ngôn, bé lại hướng nội, ít nói hơn... Chúng tôi luôn quan sát các con, tương tác với mỗi trẻ, động viên các con chơi cùng nhóm để các con thêm mạnh dạn, tự tin, học hỏi lẫn nhau", cô giáo vừa được trao giải nhất giáo viên mầm non dạy giỏi cấp thành phố chia sẻ.

Cô Châu (áo đỏ) trong một hoạt động có sự tham gia của phụ huynh và các bé NVCC

Trong quá trình công tác của mình, cô Nguyễn Hồ Bảo Châu nhiều năm là chiến sĩ thi đua cấp quận, nhận giấy khen công đoàn viên xuất sắc, giấy khen "Lao động giỏi - Lao động sáng tạo"… Đáng chú ý, trong các năm 2016, 2021, 2022 cô Bảo Châu nhận giấy khen "Nhà giáo trẻ tiêu biểu Q.5". Năm 2022 cô giáo mầm non đạt giải nhì giáo viên dạy giỏi Q.5. Trong năm 2023, ngoài giành giải nhất giáo viên mầm non dạy giỏi cấp thành phố, cô Bảo Châu còn được trao giấy khen cá nhân có thành tích tốt thực hiện chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" giai đoạn 2021-2025; Giải nhất hội thi giáo viên giỏi cấp quận chuyên đề "Phối hợp gia đình nhà trường và cộng đồng trong nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ"; Bằng khen UBND TP.HCM trao cho cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tục...