99 giáo viên mầm non TP.HCM đạt giải dạy giỏi cấp thành phố

Bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM (áo dài xanh), chúc mừng Phòng GD-ĐT Q.3 và Trường mầm non Tuổi Thơ 7, Q.3. Cô giáo Nguyễn Đông Quân của trường này (thứ 3 từ trái qua) đạt giải nhất giáo viên dạy giỏi cấp thành phố

Sáng 9.8, Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức lễ tổng kết, trao giải hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi cấp thành phố năm học 2022-2023 với chủ đề "Công tác phối hợp giữa nhà trường gia đình và cộng đồng trong nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ".

Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM chúc mừng 99 giáo viên đạt giải.

Bà Châu đánh giá cao khâu tổ chức hội thi, từ cấp quận, huyện, TP.Thủ Đức tới cấp toàn thành phố chuyên nghiệp, bài bản, hiệu quả. Các giáo viên đã chứng tỏ được năng lực, nhiệt huyết yêu trẻ, yêu nghề qua các phần thi thuyết trình, thực hành, trả lời tình huống.

Bà Châu đề nghị các phòng GD-ĐT, các cơ sở giáo dục mầm non trong thành phố, tập thể giáo viên tiếp tục phát huy kết quả hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi cấp thành phố hiệu quả trong thời gian tới.

Bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng Giáo dục mầm non, Sở GD-ĐT TP.HCM (bìa phải) trao giải nhất cho giáo viên mầm non dạy giỏi cấp thành phố

Đồng thời, bà Châu đề nghị giáo dục mầm non của thành phố tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm một số mô hình về công tác phối hợp với cha mẹ trẻ, người chăm sóc trẻ; xây dựng đội ngũ giáo viên nòng cốt tham gia các lớp tập huấn do Bộ GD-ĐT tổ chức; tiên phong triển khai các chuyên đề, mô hình chương trình giáo dục mầm non thành phố….

Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM cũng đề xuất ngành giáo dục mầm non tiếp tục phát huy, nâng cao chất lượng các hoạt động tại cơ sở giáo dục mầm non, đáp ứng nhu cầu phát triển khẳng định vị trí của giáo dục mầm non thành phố đối với xã hội, cộng đồng.

Năm học 2022-2023, toàn TP.HCM có 12.083 giáo viên mầm non tham gia thi giáo viên dạy giỏi từ cấp cơ sở, con số này tăng 2.364 giáo viên với năm học trước đó. Sau khi thi cấp cơ sở, các giáo viên mầm non sẽ thi giáo viên dạy giỏi cấp quận, huyện, TP.Thủ Đức.

10 cô giáo mầm non được trao giải nhất

10 giáo viên mầm non đạt giải nhất hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố năm học 2022-2023

Kết quả, toàn TP.HCM có 9.658 giáo viên mầm non được công nhận là giáo viên giỏi cấp cơ sở; 1.455 giáo viên được công nhận giỏi cấp quận, huyện, TP.Thủ Đức.

Các giáo viên tiêu biểu nhất từ các quận, huyện, TP.Thủ Đức được lập hồ sơ nộp về Sở GD-ĐT để thi giáo viên mầm non dạy giỏi cấp thành phố.

Chung cuộc, 99 giáo viên mầm non được công nhận và trao giải giáo viên giỏi cấp thành phố. Trong đó, có 10 giải nhất; 20 giải nhì; 30 giải ba và 39 giải khuyến khích.

10 giáo viên giải nhất đến từ các trường: mầm non Bình An (TP.Thủ Đức); mầm non Tuổi Thơ 7 (Q.3); mầm non Vàng Anh (Q.5); mầm non Rạng Đông quận 6 (Q.6); mầm non 10 (Q.11); mầm non Bông Sen (Q.12); mầm non Hoa Phượng (Q.Bình Tân); mầm non 7A (Q.Bình Thạnh); mầm non Hoa Mai (H.Bình Chánh); mầm non 19/8 (H.Hóc Môn).