Cụ thể, Sở GD-ĐT TP.HCM hướng dẫn phòng GD-ĐT các quận, huyện, TP.Thủ Đức chỉ đạo cơ sở giáo dục mầm non tổ chức các hoạt động tổng kết cuối năm học 2024-2025 phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của đơn vị; cập nhật đầy đủ danh sách trẻ mẫu giáo 5 tuổi hoàn thành Chương trình giáo dục mầm non theo quy định; tổng hợp nhu cầu số lượng biên chế giáo viên cho năm học 2025-2026.

Trẻ em Trường mầm non Sơn Ca 14, quận Phú Nhuận, TP.HCM được phụ huynh đăng ký gửi trẻ trong hè năm 2024 ẢNH: THÚY HẰNG

Các phòng GD-ĐT chủ động tham mưu UBND quận, huyện, TP.Thủ Đức, phối hợp với địa phương cấp phường, xã trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non, trung tâm giáo dục kỹ năng sống trên địa bàn, đảm bảo tổ chức hoạt động theo phép được cấp; thực hiện các nội dung báo cáo định kỳ và đột xuất khi có yêu cầu.

Khảo sát nhu cầu gửi trẻ trong hè

Sở GD-ĐT TP.HCM chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non thực hiện khảo sát nhu cầu gửi trẻ trong hè của cha mẹ trẻ và người chăm sóc trẻ; khuyến khích giáo viên tham gia dạy hè.

Các trường, lớp mầm non phải xây dựng kế hoạch tổ chức giữ trẻ, trong đó lưu ý đảm bảo chế độ sinh hoạt cho trẻ, tăng cường các hoạt động vui chơi, trải nghiệm, tổ chức các câu lạc bộ kỹ năng rèn luyện thể lực; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; đáp ứng nhu cầu khẩu phần dinh dưỡng cho trẻ theo quy định. Thực hiện cập nhật các thông tin về kết quả dinh dưỡng hàng ngày (thực đơn, khẩu phần dinh dưỡng; sổ thực ăn; sổ tính tiền chợ...) trên cơ sở dữ liệu ngành.

TP.HCM khuyến khích giáo viên mầm non dạy hè, giúp trẻ em có môi trường an toàn để học tập, vui chơi, cha mẹ yên tâm công tác ẢNH: THÚY HẰNG

Trường, lớp mầm non phải tạo điều kiện cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ đưa trẻ mới đi học được làm quen với trường, nhóm, lớp, giáo viên và các chế độ sinh hoạt... Nghiêm túc đảm bảo số lượng giáo viên trên trẻ theo quy định; giáo viên tham gia bồi dưỡng tập huấn về năng lực chuyên môn nghiệp vụ.

Lãnh đạo nhà trường, chủ nhóm lớp phải thường xuyên kiểm tra giám sát việc tổ chức hoạt động theo lịch phân công của đơn vị; thực hiện tốt các hướng dẫn công tác phòng chống dịch bệnh tại địa phương. Trong thời gian tổ chức hoạt động hè, các cơ sở giáo dục mầm non nếu có xây dựng, cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất cần đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ; báo cáo kịp thời đến các cấp quản lý khi có khó khăn, vướng mắc.

Vào tháng 7.2025, các cơ sở giáo dục mầm non phải xây dựng kế hoạch phân công giáo viên phụ trách nhóm lớp cho năm học 2025-2026, giúp giáo viên mầm non có thời gian nghiên cứu nội dung chương trình theo lứa tuổi, phương pháp tiên tiến, thiết kế xây dựng môi trường giáo dục.

Đồng thời, lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu: "Các trường mầm non tư thục, cơ sở giáo dục mầm non độc lập tạo điều kiện cho giáo viên tham gia lớp nâng chuẩn trình độ đào tạo đáp ứng luật Giáo dục 2019".

Trẻ em Trường mầm non Vàng Anh, quận 5 ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Trường mầm non tiếp tục nhận đăng ký gửi trẻ trong hè

Chia sẻ với phóng viên Thanh Niên Online, đại diện các trường mầm non cho biết đang tiếp tục cho phụ huynh đăng ký gửi trẻ trong hè. Tại Trường mầm non Sơn Ca 14, quận Phú Nhuận, cô Lê Cẩm Linh, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết trong hè 2025, trường giữ trẻ từ 16.6 - 16.8. Hiện nay đã có 242 trẻ được đăng ký học hè. Các hoạt động trong hè được xây dựng, tuân thủ nội dung chương trình giáo dục mầm non của Bộ GD-ĐT, chú trọng nhiều hoạt động cho trẻ được phát triển kỹ năng, năng khiếu, rèn luyện thể chất, phát triển trí sáng tạo…

Cô Lâm Thị Thùy Loan, Hiệu trưởng Trường mầm non Vàng Anh, quận 5, cho biết năm nay trường hoạt động hè 2025 từ 16.6 - 15.8, giáo viên đăng ký làm hè trên tinh thần tự nguyện, hiện đang có hơn 60 bé từ 18 tháng tuổi tới 5 - 6 tuổi, đã được phụ huynh đăng ký gửi trẻ trong hè.