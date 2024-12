TP.HCM: 10 năm, tăng 15 lần số trẻ 6-18 tháng tuổi đến trường mầm non

Sáng nay, 31.12, Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức sơ kết 10 năm thực hiện công tác nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ 6-18 tháng tuổi trên địa bàn TP.HCM.

Trẻ 6-18 tháng tuổi ở Trường mầm non Măng Non 1, quận 10, TP.HCM ẢNH: THÚY HẰNG

Năm học 2014-2015, TP.HCM là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai thí điểm việc nhận trẻ từ 6 tháng đến 18 tháng tuổi tại 13 trường mầm non của 8 quận, huyện là quận 7, quận 12, quận Bình Tân, quận Tân Phú, quận Thủ Đức (trước đây chưa thành lập TP.Thủ Đức), huyện Bình Chánh, huyện Nhà Bè và huyện Củ Chi. Mỗi quận, huyện thí điểm từ 1 đến 2 trường mầm non công lập.

Năm học 2015-2016, việc chăm sóc nuôi dưỡng trẻ 6-18 tháng tuổi được mở rộng thực hiện thêm tại 4 quận là quận 9, quận 11, quận Gò Vấp và quận Tân Bình.

Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết đến nay việc thực hiện chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ 6-18 tháng tuổi được thực hiện đại trà tại gần như 100% quận, huyện và TP.Thủ Đức, còn quận 4 chưa thực hiện.

Từ 13 trường mầm non đầu tiên, đến năm học 2024-2025, toàn TP.HCM có tổng số 241 cơ sở giáo dục mầm non nhận chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ 6-18 tháng tuổi. Trong đó, 133 cơ sở công lập; 58 cơ sở giáo dục ngoài công lập và 50 nhóm trẻ độc lập.

Số trẻ 6-18 tháng tuổi được gửi đến trường mầm non tăng dần qua các năm học ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Số trẻ từ 6-18 tháng tuổi được gửi đến các trường, lớp mầm non tại TP.HCM tăng dần qua các năm. Từ 175 trẻ 6-18 tháng tuổi đến trường mầm non năm 2014, tới nay, sau 10 năm đã có 2.593 trẻ trong độ tuổi này đi học tại các trường, lớp mầm non tại TP.HCM, tăng gần 15 lần. Trong đó, có 1.825 trẻ học ở các cơ sở giáo dục công lập; 437 trẻ học ở cơ sở giáo dục ngoài công lập và 331 trẻ học ở các nhóm trẻ độc lập.

"Các con số trên cho thấy nhu cầu cần gửi trẻ từ độ tuổi nhỏ ngày càng cao trong người dân. Việc nhận trẻ từ 6-18 tháng tuổi đã được thực hiện tại 20/21 quận, huyện và TP.Thủ Đức qua các loại hình cơ sở giáo dục mầm non. Số trường, số nhóm lớp và số trẻ tăng; trung bình mỗi nhóm có từ 12 trẻ; số giáo viên/trẻ đảm bảo theo quy định và có bố trí 1 nhân viên nuôi dưỡng. Các giáo viên đạt chuẩn trình độ chuyên môn và có kinh nghiệm trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ nhà trẻ", bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng Giáo dục mầm non Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết.

Trẻ 6-18 tháng tuổi Trường mầm non Măng Non 1, quận 10 trong giờ vui chơi ẢNH: THÚY HẰNG

Tiếp tục nhân rộng, nâng chất việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ 6-18 tháng tuổi

Bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, đánh giá cao những nỗ lực của các địa phương, các cơ sở giáo dục mầm non, các thầy cô trong 10 năm qua, triển khai hiệu quả công tác nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ từ 6-18 tháng tuổi trên địa bàn TP.HCM.

Bà Châu khẳng định trong thời gian tới, TP.HCM sẽ tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng thực hiện chương trình nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục và đảm bảo an toàn cho trẻ từ 6-18 tháng tuổi tại các cơ sở giáo dục mầm non, thực hiện chính sách cho đội ngũ giáo viên mầm non. Tất cả nhằm khuyến khích, thu hút đội ngũ giáo viên đảm nhận công tác nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ 6-18 tháng tuổi, đáp ứng yêu cầu phát triển chung của giáo dục mầm non.

Cô và trẻ 6-18 tháng tuổi tại Trường mầm non Hoa Hồng, quận 7, TP.HCM ẢNH: THÚY HẰNG

Bà Châu cho biết để phát huy điểm mạnh, tháo gỡ khó khăn ở các lớp chăm sóc, nuôi dạy trẻ 6-18 tháng tuổi, bậc học mầm non cũng cần thường xuyên tổ chức rút kinh nghiệm, tăng cường các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ với cán bộ, giáo viên, nhân viên nuôi dưỡng. Để việc học tập thiết thực hơn, cần để các cán bộ quản lý, giáo viên mầm non được tham quan những mô hình điểm, giao lưu, chia sẻ công tác nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ trong và ngoài nước.

Đặc biệt, bà Châu nhấn mạnh công tác tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở giáo dục mầm non có nhận trẻ từ 6-18 tháng tuổi; tham mưu rà soát và kiểm tra các hộ giữ trẻ không phép trên địa bàn quận/huyện và TP.Thủ Đức, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ mầm non, để các em được phát triển toàn diện...