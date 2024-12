TP.HCM thực hiện chính sách đãi ngộ cho nhà giáo

5 GIẢI PHÁP

Trong giai đoạn 2025 - 2030, nhằm đạt được mục tiêu phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đồng đều về cơ cấu, số lượng và chất lượng, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM, cho hay sở này đã xây dựng 5 giải pháp đẩy mạnh thực hiện chế độ chính sách cho đội ngũ giáo viên (GV).

TP.HCM đưa ra nhiều giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Đó là: Xây dựng chính sách đãi ngộ, hỗ trợ hoàn toàn kinh phí khi cử đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý tại các đơn vị sự nghiệp công lập ngành GD-ĐT tham gia chương trình đào tạo bằng tiếng Anh trình độ thạc sĩ, tiến sĩ chuyên ngành (quản lý giáo dục, khoa học tự nhiên, toán học…) ở nước ngoài.

Xây dựng cơ chế tài chính riêng cho công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức ngành GD-ĐT. Đơn vị được cấp đủ kinh phí cho công tác đào tạo bồi dưỡng trong nước và nước ngoài của công chức, viên chức trong từng đơn vị, có chế độ đãi ngộ hợp lý, chính sách khen thưởng kịp thời…

Xây dựng cơ chế đặc thù để có thể hợp đồng, chi trả cho đội ngũ GV nước ngoài và người VN ở nước ngoài tham gia giảng dạy tại các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn TP.HCM.

Tiếp tục hoàn chỉnh để trình HĐND TP nghị quyết về chính sách đối với viên chức là GV cấp tiểu học các môn học tiếng Anh, tin học, giáo dục thể chất, âm nhạc, mỹ thuật trước yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay khi triển khai Chương trình GDPT 2018.

Đồng thời, tăng cường thu hút sinh viên tốt nghiệp ĐH loại xuất sắc tại cơ sở giáo dục đại học ở trong nước hoặc nước ngoài tham gia tuyển dụng viên chức ngành GD-ĐT TP phù hợp với chính sách đãi ngộ tài năng trẻ theo tinh thần của Nghị định số 140/2017.

Đ ỜI SỐNG GIÁO VIÊN MẦM NON CÔNG LẬP ĐƯỢC CẢI THIỆN

Việc tăng lương cơ sở từ 1.7.2024 áp dụng trên cả nước, cùng với nhiều chế độ đãi ngộ theo chính sách đặc thù của TP.HCM trong thời gian qua giúp đời sống GV mầm non công lập của TP.HCM được cải thiện.

Báo cáo hồi tháng 9.2024 của Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết cán bộ quản lý mầm non công lập ở thành phố có tổng thu nhập cao nhất là 17.059.000 đồng/tháng, thấp nhất 10.682.000 đồng/tháng, bình quân thu nhập 13.870.500 đồng/tháng.

GV mầm non công lập ở TP.HCM có thu nhập cao nhất 16.869.000 đồng/tháng, thấp nhất 5.103.000 đồng/tháng, thu nhập bình quân 10.986.000 đồng/tháng.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết căn cứ các văn bản pháp lý theo quy định, GV mầm non công lập được hưởng đầy đủ các chế độ lương, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thâm niên nhà giáo theo quy định chung của Chính phủ, Bộ GD-ĐT. Bên cạnh đó, GV mầm non công lập TP.HCM được hỗ trợ theo các Nghị quyết của HĐND thành phố. Đó là Nghị quyết số 01/2014 ngày 14.6.2014 của HĐND TP.HCM về hỗ trợ giáo dục mầm non; Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND về sửa đổi, bổ sung điểm c, khoản 4.2 điều 2: Hỗ trợ cho giáo sinh mới ra trường năm đầu tiên 100% mức lương cơ sở; năm thứ hai được hỗ trợ 70% mức lương cơ sở; năm thứ ba là 50% mức lương cơ sở. Từ năm thứ tư thực hiện chế độ tiền lương cho GV như chế độ hiện hành.

Đời sống giáo viên mầm non công lập tại TP.HCM được cải thiện ảnh: thúy hằng

Chính sách thu hút GV mầm non theo Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 6.7.2017 của HĐND TP.HCM về chính sách thu hút GV mầm non; Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND về sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 điều 1: Hợp đồng GV (hợp đồng lao động dưới 12 tháng) với mức hỗ trợ bằng mức lương tối thiểu Vùng I do Chính phủ công bố, thời gian hỗ trợ 9 tháng/năm. Hỗ trợ GV có trình độ: thạc sĩ: 1.500.000 đồng/người/tháng x 12 tháng/năm; đại học: 900.000 đồng/người/tháng x 12 tháng/năm; cao đẳng: 550.000 đồng/người/tháng x 12 tháng/năm.

Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 16.3.2018 của HĐND TP.HCM về ban hành quy định chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do thành phố quản lý, nay là Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND ngày 19.9.2023 của HĐND TP.HCM về ban hành Quy định chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24.6.2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Đối với GV mầm non khu vực khu công nghiệp: Thực hiện Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐND ngày 9.12.2021 của HĐND về chính sách phát triển giáo dục mầm non ở địa bàn có khu công nghiệp tại TP.HCM.

Bên cạnh đó, các GV mầm non công lập của TP.HCM còn được hưởng chính sách làm thêm giờ.

H Ỗ TRỢ HỌC PHÍ CHO HỌC SINH CÁC CẤP

Sở GD-ĐT TP.HCM đang lấy ý kiến về việc xây dựng Dự thảo nghị quyết về chính sách đặc thù hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh (HS) THPT công lập, ngoài công lập và học viên GDTX THPT trên địa bàn TP.HCM từ năm học 2025 - 2026.

Cụ thể, trong dự thảo, Sở GD-ĐT TP.HCM xây dựng 2 chính sách đặc thù hỗ trợ học phí, bao gồm: Hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, HS THPT công lập, ngoài công lập và học viên GDTX THPT trên địa bàn TP.HCM từ năm học 2025 - 2026. Dự toán kinh phí thực hiện từ 338 - 653 tỉ đồng.

Lý giải về việc xây dựng Dự thảo nghị quyết về chính sách đặc thù hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, HS THPT công lập, ngoài công lập và học viên GDTX THPT trên địa bàn TP.HCM từ năm học 2025 - 2026, Sở GD-ĐT cho biết, từ năm học 2025 - 2026, HS tiểu học trường công lập, trẻ em mầm non 5 tuổi và HS THCS được miễn học phí. Như vậy, chỉ còn các đối tượng trẻ em mầm non dưới 5 tuổi và HS THPT phải đóng học phí theo quy định.

Do đó, lựa chọn chính sách là tiếp tục kế thừa các chính sách hỗ trợ học phí mà thành phố thực hiện trong các năm học vừa qua đã nhận được sự ủng hộ, đồng thuận của xã hội.