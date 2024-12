'Thưởng tết' giáo viên TP.HCM, có người nhận gần 100 triệu đồng

Trường học là đơn vị hành chính sự nghiệp, không phải đơn vị kinh doanh sản xuất, do đó không có tiền thưởng tết; nhưng do giáo viên (GV) nhận các khoản cùng lúc vào cuối năm nên thường gọi nôm na là "thưởng tết".

Dịp Tết Nguyên đán năm nay, giáo viên tại TP.HCM nhận "thưởng tết" tổng cộng 4 khoản tiền ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

T ỔNG CỘNG 4 KHOẢN TIỀN

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, thời điểm này, hầu hết các trường học tại TP.HCM đã gần như tất toán thu chi của năm tài chính, và tính "hòm hòm" các khoản tiền cuối năm để chi trả cho GV, công nhân viên trong nhà trường vào khoảng từ nay đến 15.1.2025, trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Thống kê từ các trường học cho thấy, dịp cuối năm này, GV các trường công lập tại TP.HCM sẽ nhận lần lượt 4 khoản tiền: tiền quà tết của UBND TP.HCM, tiền hỗ trợ thu nhập tăng thêm của TP.HCM, khoản tiền thưởng định kỳ áp dụng theo Nghị định 73 của Chính phủ, tiền tiết kiệm thu nhập cuối năm của trường.

Hằng năm, các GV của TP.HCM nhận quà tết của UBND TP dành cho cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị sự nghiệp công lập với mức chung vào khoảng 1,8 triệu đồng/người.

N ĂM ĐẦU NHẬN CHẾ ĐỘ TIỀN THƯỞNG THEO N GHỊ ĐỊNH 73

Bà Nguyễn Đoan Trang, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du (Q.1), cho hay từ tháng 7.2024, áp dụng theo Nghị định 73 của Chính phủ, ngoài tăng mức lương cơ sở thì lần đầu tiên GV, công nhân viên trong các trường công lập có chế độ tiền thưởng bao gồm đột xuất và định kỳ hằng năm. Khoản tiền thưởng này sẽ chi vào dịp cuối năm, tức trùng vào giai đoạn nghỉ Tết Nguyên đán. Tết năm nay sẽ là năm đầu tiên GV, công nhân viên các trường công lập được hưởng mức thưởng này từ ngân sách.

Theo bà Trang, quỹ tiền thưởng hằng năm quy định tại nghị định được xác định bằng 10% tổng quỹ tiền lương, do vậy mỗi trường sẽ được ngân sách cấp khác nhau, tùy thuộc quy mô và số người lao động. Bà Trang cho hay, riêng khoản thưởng này, tùy theo kết quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ, sắp tới GV nhận từ 2,8 - 4,2 triệu đồng/người.

Tương tự, hiệu trưởng một trường THPT tại Q.1 thông tin, quy định 10% tổng quỹ tiền lương thì trường có khoảng 460 triệu đồng cho khoản tiền thưởng vào dịp này. Với 83 cán bộ, công nhân viên chức, tùy vào kết quả đánh giá hoàn thành xuất sắc hay hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm học, trung bình mỗi GV có thể nhận khoảng 5 triệu đồng. Theo hiệu trưởng này, Nghị định 73 có hiệu lực từ 1.7.2024 nên 10% của quỹ khen thưởng năm 2024 tính trên tổng tiền của 6 tháng, từ tháng 7 - 12.

K HOẢN THU NHẬP TĂNG THÊM HẰNG THÁNG

Cũng trong tháng 1.2025, GV các trường công lập TP.HCM sẽ nhận khoản tiền thu nhập tăng thêm quý 4/2024 theo Nghị quyết 08/2023/NQ-HĐND ngày 19.9.2023 quy định chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24.6.2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Cụ thể, GV là viên chức ở TP.HCM xác định mức chi thu nhập tăng thêm theo hệ số căn cứ mức lương theo ngạch, bậc, chức vụ hiện hưởng. Công thức tính mức thu nhập tăng thêm hằng tháng của GV khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ như sau:

Mức thu nhập tăng thêm = (Hệ số lương + Hệ số phụ cấp chức vụ) x 2.350.000 x 1,5. Như vậy, nếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, GV bậc 1 mới ra trường có hệ số lương là 2,34 thì mức thu nhập tăng thêm sẽ là 2,34 x 2.340.000 x 1,5 = 8.213.400 đồng/tháng.

Với công thức tính này, tùy theo hệ số lương và hạng, có GV (hạng 1, bậc 8) sẽ nhận mức thu nhập tăng thêm ở mức cao nhất là 6,78 x 2.340.000 x 1,5 = 23.797.800 đồng/tháng.

Một GV mầm non hạng 3, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có thu nhập tăng thêm từ 7,37 - 17,1 triệu đồng/tháng. Một GV mầm non hạng 2, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có thu nhập tăng thêm từ 8,2 - 17,4 triệu đồng/tháng. GV mầm non hạng 1, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có thu nhập tăng thêm từ 14 - 22,3 triệu đồng/tháng.

GV tiểu học, THCS, THPT hạng 3, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có thu nhập tăng thêm là 8,2 - 17,4 triệu đồng/tháng. GV tiểu học, THCS, THPT hạng 2, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có thu nhập tăng thêm là 14 - 22 triệu đồng/tháng. GV tiểu học, THCS, THPT hạng 1, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có thu nhập tăng thêm là 15,4 - 23,7 triệu đồng/tháng.

Tết năm nay sẽ là năm đầu tiên GV, công nhân viên các trường công lập được hưởng mức thưởng theo Nghị định 73 ảnh: Đào Ngọc Thạch

T IỀN TIẾT KIỆM CÁC KHOẢN CHI DÀNH THƯỞNG CUỐI NĂM

Hiệu phó một trường THPT có tiếng tại TP.Thủ Đức cho hay để có khoản tiết kiệm, trong suốt năm học, tập thể hội đồng sư phạm cùng thực hiện chủ trương tiết kiệm, hạn chế chi. Khoản tiết kiệm này phụ thuộc vào "tài lèo lái" của lãnh đạo và sự đồng lòng của tập thể nhà trường.

Để có khoản thu nhập cuối năm "ra tấm ra món", một hiệu trưởng trường THPT tại Q.Tân Phú chia sẻ: "Cần nâng cao ý thức trong tập thể, kêu gọi từng thành viên tiết kiệm mỗi thứ một chút, từ điện, nước đến văn phòng phẩm… Thậm chí GV đề nghị vào các dịp lễ của ngành, nhà trường chỉ nên tổ chức họp mặt với bánh kẹo, trái cây, không tổ chức tiệc mặn, để góp dành cuối năm có khoản tiền lo tết cùng gia đình. Điều này tập thể đồng thuận thì nhà trường thực hiện". Vị hiệu trưởng này thông tin, dự kiến trung bình GV sẽ nhận khoảng 22 triệu đồng cho khoản thu nhập tiết kiệm cuối năm.

Bà Lê Thị Thanh Giang, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Ơn (Q.1), thông tin về khoản tiền thu nhập cuối năm của trường là hơn 25 triệu đồng/GV, cao hơn năm trước khoảng 20%. Ở mỗi vị trí chức vụ, chênh lệch khoảng 1 triệu đồng/người. Bà Giang cho biết khoản tiền tiết kiệm này là công sức và ý thức trách nhiệm chung của tập thể, từ vị trí quản lý đến GV, công nhân viên. Do đó, mức độ chênh lệch không khác biệt lớn để cùng động viên tất cả thành viên sau một năm làm việc, tránh gây mất công bằng.

Chia sẻ về các khoản thu nhập vào dịp Tết Nguyên đán, GV lịch sử của một trường THPT tại Q.3 cho biết trong 4 khoản tiền mà GV nhận vào dịp này thì có 3 khoản là tiền quà tết của TP, tiền thu nhập tăng thêm quý 4 của Nghị quyết 08, tiền thưởng theo Nghị định 73 là theo mức quy định áp dụng chung cho GV tất cả bậc học trên toàn TP. Riêng tiền thu nhập tiết kiệm cuối năm tùy thuộc vào cân đối thu chi của từng trường, có trường thấp hơn, có trường cao hơn. Theo "tính toán nhanh" tổng cộng 4 khoản tiền nói trên, GV này nhận đến gần 100 triệu đồng, sau khi trừ thuế, thực nhận sẽ khoảng hơn 80 triệu đồng.

Phải công khai kết quả đánh giá, mức thu nhập tăng thêm Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM lưu ý các trường phải công khai kết quả đánh giá cán bộ, GV, mức thu nhập tăng thêm và tạo điều kiện cho từng thành viên của đơn vị tham gia giám sát. Do thời điểm gần tết có đơn vị GV nhận nhiều, có đơn vị GV nhận ít, lãnh đạo nhà trường cần lắng nghe ý kiến của tập thể trong đơn vị để chọn phương án điều tiết phù hợp cho các năm tiếp theo.