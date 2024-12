Thưởng tết giáo viên mầm non TP.HCM: Chủ trường chuẩn bị 500 triệu - 1,2 tỉ đồng

Thời điểm này đã là tháng 11 âm lịch, người dân chộn rộn chào đón Tết Nguyên đán 2025. thưởng tết bao nhiêu, được nhiều không, bằng năm ngoái, có khởi sắc hơn hay ít hơn năm ngoái là sự quan tâm của nhiều giáo viên mầm non, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập tại TP.HCM.

Thưởng tết theo lương sàn của giáo viên

Bà Dương Thị Kim Anh, Hiệu trưởng Trường mầm non Hải Yến, quận Tân Phú, TP.HCM, cho biết với tết Nguyên đán 2025, trường của bà thưởng tết theo mức lương sàn của các cô. Ví dụ như cô có trình độ đại học 9 triệu đồng/tháng thì tiền thưởng tết là 9 triệu đồng. Cô có trình độ cao đẳng, tiền lương 8,7 triệu đồng/tháng thì tiền thưởng tết cũng là 8,7 triệu đồng. Còn cô có bằng trung cấp, tiền lương sàn hàng tháng là 8 triệu đồng thì thưởng tết cũng là 8 triệu đồng.

Cô và trò Trường mầm non Hải Yến, quận Tân Phú, TP.HCM ẢNH: NVCC

Từ năm 2023 tới nay, nhà trường cũng động viên các giáo viên, nhân viên làm việc lâu dài tại trường bằng cách tính tiền thưởng tết cao hơn. Các cô làm việc 5 năm tại trường, mức thưởng tết bằng 1,5 lần lương sàn.

"Nếu trong năm, các cô vào làm chưa đủ thời gian 12 tháng thì tính tiền thưởng tết theo công thức, lấy lương sàn chia 12 tháng, rồi nhân với số tháng làm việc của năm 2024", bà Kim Anh cho hay.

"Đây là cách tính mức thưởng tết của nhà trường trong các năm qua. So với mức thưởng tết 2024 thì thưởng Tết Nguyên đán 2025 có tăng hơn, do các giáo viên mới được tăng lương sàn từ đầu tháng 9.2024", bà Kim Anh nói.

Cô và trò Trường mầm non Hải Yến, quận Tân Phú trong một hoạt động mới đây, nhằm kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam ẢNH: NVCC

Bà Kim Anh cho hay thêm tại Trường mầm non Hải Yến, quận Tân Phú, ngày đầu năm đi làm lại sau khi nghỉ tết, các giáo viên nhân viên trường được chủ trường lì xì theo cách bốc thăm, tiền các mệnh giá từ 50.000 - 500.000 đồng, các cô cũng được tổ chức đi xem phim tết và ăn tối.

Theo bà Kim Anh, thưởng tết chu đáo là một trong những cách chăm lo đời sống vật chất và tinh thần tốt hơn cho đội ngũ nhân sự nhà trường, từ đó giữ chân giáo viên, nhân viên gắn bó với trường lâu dài hơn.

Phải lo được thưởng tết ổn thỏa dù tuyển sinh không bằng năm ngoái

Tết Nguyên đán 2025 rơi vào cuối tháng 1.2025 dương lịch và đầu tháng 2, điều này vừa khiến các chủ cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập tại TP.HCM vừa mừng vừa lo. Một chủ trường mầm non tư thục cho biết "mừng" là vì trẻ em vẫn được cha mẹ cho đi học từ đầu tháng và đóng tiền học phí. Còn nếu tết rơi vào giữa tháng thì có trường hợp, nhiều phụ huynh cho con nghỉ nguyên tháng đó luôn, để không phải đóng các khoản tiền ở trường. Nhưng cũng "lo", là chủ đầu tư các trường mầm non ngoài công lập vừa phải một lúc lo xoay xở trả tiền lương tháng cho giáo viên, vừa lo tiền thưởng tết cho các thầy cô.

Chủ một cơ sở mầm non ở TP.Thủ Đức (TP.HCM) cho biết đơn vị này chuẩn bị hơn 500 triệu đồng để trả lương và thưởng tết 2025 cho toàn đội ngũ. Tiền thưởng Tết Nguyên đán cho giáo viên tương đương 1 tháng lương, bên cạnh đó, mọi người cùng dự tiệc liên hoan tổng kết năm, bên cạnh đó trường cũng cần chuẩn bị lì xì cho các thầy cô vào đầu năm.

Dù các trường sẽ phải xoay xở khó khăn, đặc biệt năm nay tình hình tuyển sinh không bằng năm ngoái, song chủ trường này cho hay phải lo được thưởng tết ổn thỏa cho đội ngũ nhân viên, giáo viên. Bởi nhân sự trong ngành mầm non tư thục rất cạnh tranh, nếu không có thưởng tết ổn, ra tết thì nhân sự đó sẽ nghỉ việc, sang trường khác làm ngay. Trường lại mất thêm thời gian, tốn kém chi phí tuyển dụng mới, đào tạo cho nhân sự mới.

Thưởng tết tốt, ổn định là một trong những giải pháp để giữ chân nhân sự

Trẻ em ở một trường mầm non ngoài công lập ẢNH: CẨM ĐAN

Bà Nguyễn Thị Cẩm Đan, chủ 2 trường mầm non tại quận Bình Tân và quận Tân Phú, TP.HCM cho hay bà đang cùng phòng kế toán xem xét lại các khoản thu chi để chuẩn bị số tiền khoảng 1,2 tỉ đồng để trả lương tháng 1 và thưởng Tết Nguyên đán cho đội ngũ nhân sự, đồng thời tổ chức tất niên cho các thầy cô.

Hai trường của bà Đan có tổng số trẻ 480 bé, với hơn 80 nhân sự, từ quản lý tới giáo viên, nhân viên. Mức thưởng tết năm nay được giữ nguyên như các năm trước, tương đương mỗi người một tháng lương thứ 13. Thưởng Tết Nguyên đán dao động từ 7-11 triệu đồng/người với giáo viên, còn hơn 20 triệu đồng/người với cấp cán bộ quản lý.

Năm nay theo bà Đan, tình hình chung ở trong thành phố, việc tuyển sinh ở các cơ sở mầm non ngoài công lập đều có phần khó khăn hơn các năm học trước. Tổng số trẻ ở hai trường của bà cũng chỉ bằng 85% so với năm học trước. Dù sĩ số trẻ giảm nhưng các khoản chi phí đều tăng, lương thưởng cho giáo viên cũng không thể cắt giảm nên các chủ trường nói chung đều khó khăn. Dù vậy, tất cả các chủ trường đều động viên nhau vượt qua giai đoạn này, hy vọng thời gian tới việc tuyển sinh sẽ khởi sắc hơn.

Cô và trò Trường mầm non Tây Thạnh 2 (hệ thống mầm non Tây Thạnh), TP.HCM ẢNH: CẨM ĐAN

Chia sẻ với PV Báo Thanh Niên, chủ một trường mầm non tại quận Bình Thạnh, TP.HCM cũng cho hay mức thưởng tết của trường năm nay cho các giáo viên giữ nguyên như các năm trước, khoảng 70% lương thực lãnh, bởi thực tế trường cũng khó khăn. "Số trẻ ít hơn, nhưng các khoản phải chi tiêu hàng tháng của các trường mầm non tư thục đều rất lớn. Song chúng tôi đều ráng, bởi thưởng tết tốt, ổn định là một trong những giải pháp để giữ chân nhân sự, giúp trường ổn định, làm việc tốt nếu không sau tết sẽ nhân sự nhảy việc, tình thế còn khó khăn hơn", chủ trường này bày tỏ.