Sinh viên có thêm một sân chơi hấp dẫn về tuyển dụng nhân sự

Cuộc thi "Chinh phục nhà tuyển dụng 2023" chính thức được khởi động THỦY TIÊN

Khoa Quản trị kinh doanh Trường ĐH Kinh tế Tài chính TP.HCM (UEF) vừa chính thức khởi động cuộc thi "Chinh phục nhà tuyển dụng" (Recruitment Conqueror 2023). Cuộc thi dành cho tất cả các sinh viên đang học tập tại UEF và sinh viên các trường ngoài muốn đăng ký tham gia. Các bạn sinh viên đăng ký dự thi theo cá nhân cho vòng loại, các cá nhân có thành tích cao nhất vòng loại sẽ vào vòng bán kết và chia ngẫu nhiên thành các đội.

Ban tổ chức cho biết cuộc thi Chinh phục nhà tuyển dụng với mục đích tạo sân chơi học thuật lành mạnh cho sinh viên, giúp các bạn phát triển kỹ năng, kiến thức liên quan đến lĩnh vực nhân sự - lĩnh vực quản lý - kỹ năng phát triển bản thân.

Bên cạnh đó giúp sinh viên được trau dồi thêm kiến thức về tuyển dụng, thu hút nhân tài, giải pháp nâng cao thương hiệu nhà tuyển dụng; phát triển thêm các kỹ năng về phỏng vấn tuyển dụng, kỹ năng viết CV, kỹ năng mở rộng networking hiệu quả thông qua các công cụ truyền thông phổ biến…

Vòng loại của cuộc thi sẽ bắt đầu vào chủ nhật, 2.4 với 60 câu hỏi trắc nghiệm trong 45 phút. Vòng bán kết sẽ diễn ra ngày 20.5. Hình thức thi bán kết là các thí sinh sẽ tạo CV và clip ngắn giới thiệu năng lực bản thân (thi cá nhân) và giải quyết tình huống (case study) theo nhóm. 10 thí sinh được đánh giá cao nhất sẽ được vào thi chung kết.

Sân chơi mới cho sinh viên về tuyển dụng nhân sự THỦY TIÊN

Chung kết diễn ra vào 17.6. Bên cạnh đó, trong thời gian diễn ra cuộc thi, ban tổ chức có hoạt động tập huấn cho các đội chơi, tham quan doanh nghiệp, hội thảo về kiến thức và tập huấn kỹ năng tranh biện (debate).



Sáng qua (25.3), cuộc thi đã chính thức được khởi động. Tại buổi khởi động còn có phần chia sẻ của các diễn giả chủ đề "The future is in your hands" giữa các khách mời là bà Ngô Thị Thùy Dung, Phó tổng giám đốc, giám đốc nhân sự Công ty TNHH truyền thông MCN Medi; tiến sĩ Phan Công Chính, Chủ tịch hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần công nghệ và đào tạo YOOT; bà Lê Huỳnh Phương Thục, CEO Guardian Vietnam và ông Paul Bardeleben nhà sáng lập Paul Is Sales LTD.

TS Nhan Cẩm Trí, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế Tài chính TP.HCM (UEF), cho biết cuộc thi "Chinh phục nhà tuyển dụng 2023" là sân chơi dành cho toàn thể sinh viên yêu thích việc tuyển dụng. Từ đây các sinh viên được trải nghiệm, đo lường năng lực của mình, có dịp tiếp cận các anh chị nhà tuyển dụng là anh chị lãnh đạo, quản lý các công ty lớn, hy vọng từ đây các sinh viên sẽ học hỏi được nhiều điều bổ ích...