Chi phí học mầm non tại TP.HCM: 25 triệu tới hơn 350 triệu đồng/năm

Nhiều phụ huynh quan tâm muốn biết chi phí học mầm non tại TP.HCM mỗi năm sẽ tốn bao nhiêu tiền. Sẽ tùy vào loại hình cơ sở giáo dục mà con của phụ huynh lựa chọn học, công lập hay tư thục, quốc tế mà sẽ có những chi phí khác nhau. Dưới đây, Thanh Niên Online xin nêu ví dụ một số chi phí học mầm non, tính theo năm, theo từng loại hình cơ sở giáo dục mầm non.

Chi phí học mầm non công lập

Trước tiên là học phí. Với trẻ mầm non 5 tuổi, từ năm học 2024-2025 được miễn học phí. Còn ở các độ tuổi khác, như nhà trẻ, mẫu giáo 3-4 tuổi thì học phí được quy định tại Nghị quyết 12/2024/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP.HCM quy định mức học phí trên địa bàn TP.HCM năm học 2024-2025.

Các bé lớp nhà trẻ trong trường mầm non công lập tại TP.HCM ẢNH: THÚY HẰNG

Với trẻ nhà trẻ, học phí nhóm 1 là 200.000 đồng/trẻ/tháng (1.800.000 đồng/năm/9 tháng); nhóm 2 là 120.000 đồng/trẻ/tháng (1.080.000/năm/9 tháng).

Với trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi, học phí nhóm 1 là 160.000 đồng/trẻ/tháng (1.440.000 đồng/năm/9 tháng); học phí nhóm 2 là 100.000 đồng/tháng (900.000 đồng/năm/9 tháng).



Nhóm 1 là trẻ học tại các trường ở TP.Thủ Đức và các quận 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân. Nhóm 2 là trẻ mầm non học tại các trường ở các huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè và Cần Giờ.

Kế đó là tiền ăn, tiền nước uống. Bên cạnh tiền nước uống, trẻ học mầm non công lập cần đóng tiền suất ăn sáng; suất ăn trưa + ăn xế bán trú (khoản tiền này thu theo thỏa thuận của nhà trường và phụ huynh, không cao hơn 15% so với năm học 2023-2024). Ví dụ nhiều nơi hiện nay áp dụng tiền suất ăn sáng là 16.000 đồng/trẻ/ngày; tiền suất ăn trưa và xế là 40.000 đồng/trẻ/ngày. Một tháng đi học 20 ngày, một năm học trẻ sẽ học 9 tháng. Như vậy, tiền ăn mỗi trẻ khoảng 10.080.000 đồng/năm học (9 tháng) .

Bên cạnh đó, trẻ học mầm non công lập cần đóng các phí khác. Các phí này như dịch vụ tổ chức, phục vụ, quản lý và vệ sinh bán trú; dịch vụ phục vụ ăn sáng; dịch vụ nhân viên nuôi dưỡng (phần kinh phí xã hội hóa theo Khoản 2, Điều 1, Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND ngày 23.3.2021 của HĐND thành phố); dịch vụ sử dụng máy lạnh của lớp có máy lạnh (tiền điện, chi phí bảo trì máy lạnh, chi phí thuê máy lạnh nếu có); dịch vụ tiện ích ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số); tiền khám sức khỏe ban đầu (bao gồm nha học đường) đóng một lần trong năm... Các khoản thu này đã được quy định mức thu tối đa tại Nghị quyết 13/2024/NQ-HĐND của HĐND TP.HCM như dưới bảng này. Trung bình, một trẻ mầm non sẽ tốn khoảng 700.000 đồng - 1.000.000 đồng/tháng tương đương 6.300.000 đồng - 9.000.000 đồng/năm học cho tổng các khoản này.

Nghị quyết 13/2024/NQ-HĐND của HĐND TP.HCM quy định các khoản thu ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đồng thời, cần đóng phí cho chương trình làm quen tiếng Anh. Trẻ độ tuổi mẫu giáo trong các trường công lập hiện nay được tham gia các chương trình làm quen tiếng Anh (theo Thông tư 50 của Bộ GD-ĐT), sẽ tùy vào chương trình của các bên đối tác, mà các mức phí mỗi trẻ đóng trên tháng sẽ khác nhau. Từ vài chục ngàn đồng tới hơn 200.000 đồng/trẻ/tháng. Nếu lấy mức đóng là 250.000 đồng/trẻ/tháng, tương đương 2.250.000 đồng/trẻ/năm học cho khoản này.

Bên cạnh đó, một số trường có thêm các loại hình câu lạc bộ cho trẻ mầm non tham gia. Nếu phụ huynh đăng ký cho con học các câu lạc bộ (tự nguyện) như aerobic, võ thuật, vẽ... thì cũng cần đóng thêm các khoản phí. Trung bình mỗi câu lạc bộ khoảng 90.000 đồng - 120.000 đồng.

Chưa kể, phụ huynh cũng cần bỏ ra chi phí mua đồng phục, dụng cụ cá nhân (nón, ba lô, bình nước, giày dép...), đồng thời cần đóng góp kinh phí hoạt động ban đại diện cha mẹ học sinh để lo cho các hoạt động của trẻ trên trường. Các khoản này ít nhất khoảng 2 triệu đồng/năm học.

Như vậy, tính tổng các khoản học phí và các phí đã liệt kê ở trên, chi phí học mầm non công lập ở TP.HCM, trung bình khoảng 25.000.000 đồng/trẻ/năm học (9 tháng).

Trẻ mầm non TP.HCM trong giờ làm quen tiếng Anh ẢNH: THÚY HẰNG

Chi phí học mầm non ngoài công lập, từ 72 triệu đồng/trẻ/năm tới hơn 350 triệu đồng/trẻ/năm

Chi phí học mầm non ngoài công lập cũng bao gồm học phí và các phí khác (như tiền cơ sở vật chất, tiền ăn, tiền đồng phục, bảo hiểm học sinh, phí sách vở, chương trình học trực tuyến, phí xe đưa đón học sinh và các khoản phí khác...).



Mức phí phổ biến (bao gồm cả học phí, tiền ăn và các phí khác) trong các trường mầm non tư thục tại TP.HCM dạy chương trình mầm non của Bộ GD-ĐT từ 6.000.000 - 8.000.000 đồng/trẻ/tháng, tương đương 72.000.000 đồng - 96.000.000 đồng/trẻ/năm/12 tháng.

Với các cơ sở giáo dục mầm non có chương trình song ngữ, quốc tế, chi phí học mầm non sẽ cao hơn. Một phụ huynh trú tại khu Phú Mỹ Hưng, quận 7, TP.HCM cho biết có con trong độ tuổi nhà trẻ, học tại một trường mầm non tư thục (hệ song ngữ) trong khu chung cư, học phí của bé là 11.500.000 đồng/tháng, tương đương với 138 triệu đồng/năm/12 tháng. Tiền ăn tại trường, mỗi tháng là 1.800.000 đồng, tương đương 21.600.000 đồng/năm/12 tháng. Gia đình anh còn phải đóng thêm một khoản phí cơ sở vật chất (5.000.000 đồng/năm). Như vậy, chi phí học mầm non của bé này là 164.600.000 đồng/năm/12 tháng.

Từ đầu năm học 2024-2025, nhiều trường mầm non ngoài công lập tại TP.HCM đã công bố biểu phí, học phí năm học này trên website chính thức nhà trường. Như Trường quốc tế Singapore Nam Sài Gòn công bố biểu phí các chương trình mẫu giáo. Với chương trình mẫu giáo quốc tế, thanh toán theo năm học, mức học phí tùy lớp với từng độ tuổi, từ 280.615.000 đồng/năm học tới 358.797.000 đồng/năm học.

Biểu phí chương trình mẫu giáo hội nhập, học phí cả năm học từ 151.625.000 đồng tới 219.023.000 đồng/năm học, tùy theo lớp. Các phí, học phí trên có thể thay đổi theo quyết định của ban giám đốc. Học phí trên chưa bao gồm các khoản phí bảo hiểm học sinh, phí đồng phục, phí sách vở, chương trình học trực tuyến và các khoản phí khác.

Trường mầm non CVK (Sedbergh Vietnam, thành viên Tập đoàn giáo dục EQuest) đã công bố mức học phí chung cả năm học 2024-2025, trên website trường học. Học phí khối nhà trẻ (dưới 3 tuổi), trọn năm là 167.200.000 đồng (thanh toán trước 31.8.2024). Khối mầm, học phí cả năm là 167.200.000 đồng/năm học. Khối chồi và lá 167.200.000 đồng/năm học.

Tại trường mầm non này, học phí áp dụng cho học sinh lựa chọn lộ trình quốc tế năm học 2024-2025 là 225.000.000 đồng, áp dụng cho học sinh lớp lá (5-6 tuổi), học phí trọn năm, thanh toán trước 31.8.2024. Học phí này đã bao gồm đồng phục, bảo hiểm tai nạn học sinh. Học phí chưa bao gồm các khoản phí như phí ăn, phí xe đưa rước, phí nhập học, phí cơ sở vật chất, phí giữ trẻ ngoài giờ, phí giữ suất học...

Hay trang web Trường quốc tế FOSCO đã công bố học phí của trường năm học 2024-2025 có giá trị từ ngày 12.8.2024. Theo công bố, học phí lớp nhà trẻ (từ 18 tháng đến 3 tuổi) cả năm học là 141.312.000 đồng/năm. Lớp mầm (3-4 tuổi), học phí là 171.537.000 đồng/năm học. Lớp chồi (4-5 tuổi), học phí là 174.948.000 đồng/năm học. Lớp lá (5-6 tuổi), học phí là 210.336.000 đồng/năm học. Học phí trên chưa bao gồm các khoản phí khác (tiền ăn sáng, ăn trưa, ăn xế; xe đưa rước học sinh, đồng phục học sinh, balo đi học, bộ mền gối…).