Hơn 180 trung tâm, công ty phối hợp cho trẻ làm quen tiếng Anh ở TP.HCM

Biểu đồ số lượng cơ sở giáo dục mầm non cho trẻ làm quen tiếng Anh tại TP.HCM THÚY HẰNG

Thông tin được đưa ra tại Hội thảo đánh giá kết quả tổ chức cho trẻ mẫu giáo làm quen tiếng Anh theo Thông tư 50 năm 2020 của Bộ GD-ĐT do Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức vào sáng nay 12.1.

Chỉ có 20,7% số trẻ em tại lớp mẫu giáo độc lập được làm quen tiếng Anh

Tại hội thảo, bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng giáo dục mầm non, Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết đây là năm thứ 3 các cơ sở giáo dục mầm non tại thành phố tổ chức, xây dựng các hoạt động trực tiếp cho trẻ làm quen tiếng Anh.

Chương trình triển khai được thực hiện theo quyết định của Bộ GD-ĐT. Hiện có 18 chương trình cho trẻ mẫu giáo làm quen tiếng Anh được Bộ GD-ĐT thẩm định và cấp phép.



Trong năm học 2023-2024, TP.HCM có 449 trường mầm non công lập trên tổng số 474 trường cho trẻ làm quen tiếng Anh, tỷ lệ 94,72%. Số trường ngoài công lập cho trẻ làm quen tiếng Anh là 401/787 trường, tỷ lệ 50,9%.

Tỷ lệ này ở các lớp mẫu giáo độc lập tư thục ít hơn nhiều, chỉ có 20,7%.

Đội ngũ giáo viên tham gia dạy tiếng Anh trong cơ sở mầm non tại TP.HCM THÚY HẰNG

Nếu tính chung tổng trẻ mẫu giáo ở TP.HCM được tham gia các chương trình làm quen tiếng Anh thì toàn thành phố có 156.878 trẻ/tổng số 273.438, tỷ lệ 57,3%. Theo bà Lương Thị Hồng Điệp, tỷ lệ này vẫn còn thấp, cần cải thiện.

Về đội ngũ giáo viên giảng dạy, giáo viên người Việt Nam chiếm đa số (72,1%). Giáo viên người nước ngoài là 20,7%. Riêng giáo viên bản ngữ chỉ là 7,3%.

Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết hiện có hơn 180 đơn vị đang phối hợp thực hiện chương trình cho trẻ mẫu giáo làm quen tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục mầm non. Trong đó có hơn 50 công ty và hơn 130 trung tâm ngoại ngữ, Anh ngữ và các hình thức khác như nhà trường có hợp đồng với giáo viên nước ngoài dạy cố định tại đơn vị, một số trường trong nhà dòng các sơ phụ trách và một số loại hình khác.

Những khó khăn cần giải quyết

Bà Lương Thị Hồng Điệp cho biết việc cho trẻ làm quen với tiếng Anh bước đầu đã mang lại hiệu quả thể thực, góp phần giúp trẻ sớm được làm quen với ngôn ngữ thứ 2; thông qua việc học tiếng Anh, trẻ đã mạnh dạn, tự tin hơn trong giao tiếp, hứng thú, không áp lực. Bên cạnh đó, trẻ được trải nghiệm, tìm tòi, khám phá môi trường xung quanh với nhiều hình thức đa dạng, đáp ứng nhu cầu, khả năng của trẻ theo phương châm "chơi mà học, học bằng chơi".

Dù vậy, việc cho trẻ làm quen với tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục mầm non còn một số khó khăn.

Sở GD-ĐT TP.HCM nêu ví dụ như số trẻ tham gia làm quen tiếng Anh tại các cơ sở nhóm lớp độc lập thấp, do cơ sở vật chất chưa đảm bảo các điều kiện tổ chức. Trẻ mẫu giáo ở các huyện ngoại thành trong diện hộ cận nghèo không thu được phí tổ chức cho trẻ làm quen tiếng Anh dẫn đến trẻ không có cơ hội tiếp cận ngoại ngữ.

Trẻ mầm non trong một hoạt động làm quen tiếng Anh THÚY HẰNG

Hay có đơn vị số trẻ tham gia trong một giờ hoạt động làm quen tiếng Anh còn đông ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy.

Một số cơ sở giáo dục mầm non phối hợp với trung tâm ngoại ngữ thực hiện tổ chức cho trẻ mẫu giáo làm quen tiếng Anh chưa đúng theo quy định.

Còn có hiện tượng giáo viên của trung tâm phối hợp tổ chức hoạt động cho trẻ mẫu giáo làm quen tiếng Anh thiếu chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn về nghiệp vụ sư phạm giáo dục mầm non hoặc phương pháp cho trẻ làm quen tiếng Anh do các trường cao đẳng, đại học sư phạm có đào tạo giáo viên mầm non tổ chức.

Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết tiếp tục chỉ đạo các phòng GD-ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục mầm non; các đơn vị phối hợp nâng cao chất lượng tổ chức làm quen tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo, nhằm quản lý tốt, thực hiện hiệu quả; chuẩn bị tốt cho việc học tiếng Anh ở các cấp học tiếp theo.

"Chúng tôi tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra giám sát các cơ sở giáo dục mầm non trong việc phối hợp với các đơn vị tổ chức cho trẻ mẫu giáo làm quen tiếng Anh. Đồng thời dự giờ việc tổ chức hoạt động và kiểm soát hồ sơ theo quy định Thông tư 50 năm 2020 của Bộ GD-ĐT. Sở luôn tạo điều kiện cho các đơn vị được tham gia học tập và chia sẻ các mô hình tổ chức cho trẻ mẫu giáo làm quen tiếng Anh hiệu quả", bà Lương Thị Hồng Điệp cho biết.