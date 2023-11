Trường mời cha mẹ vào lớp, làm giáo viên mầm non một ngày

Không chỉ tham quan trường lớp, nhà bếp, phụ huynh được mời làm giáo viên mầm non một ngày VÂN DUNG

Mỗi năm học, Trường mầm non Anh Đào, Q.Gò Vấp, TP.HCM có ngày hội "Một ngày trải nghiệm làm giáo viên mầm non", thường diễn ra vào tháng 10 - học kỳ đầu tiên. Nhà trường sẽ mời và các phụ huynh đăng ký trước để tham gia ngày hội này. Không đơn thuần chỉ là vào trường tham quan cơ sở vật chất, dự giờ, thăm nhà bếp, xem quá trình chuẩn bị, chế biến các bữa ăn cho trẻ tại trường mầm non, phụ huynh sẽ được thử sức làm một giáo viên mầm non trong một ngày.



"Từ trước đến nay, nhiều phụ huynh cứ nghĩ rằng giáo viên mầm non chỉ dạy trẻ múa, hát, vẽ tranh, kể chuyện. Nhưng khi tới trường, cùng thử một ngày làm giáo viên mầm non, phụ huynh sẽ được làm rất nhiều công việc của các cô. Như là dỗ trẻ khóc, ẵm bồng để các con thấy yên tâm, tới giờ ăn thì bón cháo, sữa, cơm cho trẻ, nếu trẻ ói, đi vệ sinh thì lau người thay đồ cho bé, dọn dẹp lớp học, tổ chức các hoạt động cho các con chơi ở trong lớp và ngoài trời, dạy các bé tập nói, dạy múa, dạy nhảy… và nhiều nhiều công việc khác", cô Nguyễn Thị Vân, Hiệu trưởng Trường mầm non Anh Đào, Q.Gò Vấp, TP.HCM, người có sáng kiến tổ chức ngày hội "Một ngày trải nghiệm làm giáo viên mầm non" từ năm 2022, cho biết.

Không chỉ diễn ra trong một ngày hội vào tháng 10 mà tại Trường mầm non Anh Đào, xuyên suốt trong năm học, khi phụ huynh muốn tới trải nghiệm một ngày làm giáo viên mầm non, cùng dạy dỗ, chăm sóc các bé thì đều có thể đăng ký trước với nhà trường để được sắp xếp.

Cha mẹ trẻ được mời vào nhà bếp, xem quá trình chuẩn bị, chế biến các món ăn cho trẻ mầm non...

Và sau đó, cha mẹ cũng trở thành một cô giáo, cùng dạy trẻ cách nhặt rau

Cùng ẵm bồng, dỗ dành trẻ, cho trẻ tìm hiểu về các con vật...

Cùng dạy trẻ làm các bức tranh

Cùng ra sân cát để chơi với các con VÂN DUNG

Cô Nguyễn Thị Vân cho biết việc xây dựng trường học mở, mời phụ huynh tới trường, cùng tham gia nuôi dạy trẻ không chỉ là cách để công khai chương trình giáo dục đào tạo, công khai cơ sở vật chất, chất lượng giáo dục tại nhà trường, để phụ huynh thêm tin tưởng nhà trường, yên tâm gửi con. Đây còn là cách giúp phụ huynh thêm thấu hiểu công việc nặng nhọc, vất vả của cô giáo mầm non, đặc biệt là cô giáo phụ trách các lớp nhà trẻ (13-36 tháng tuổi). Khi có thêm sự thấu cảm, yêu thương, phụ huynh sẽ cùng đồng hành, hợp tác hiệu quả hơn với nhà trường trong việc cùng nuôi nấng, dạy dỗ, chăm sóc trẻ trở thành những bạn nhỏ khỏe mạnh, lớn khôn.

Cô hiệu trưởng đồng thời kể lại kỷ niệm chân thật: "Phụ huynh có thể thoải mái ở cùng các con từ sáng tới chiều, thoải mái ăn cùng các con, ngủ trưa cùng các con, nhưng thông thường thì đại đa số phụ huynh tới buổi trưa đã xin phép ra về. Nhiều phụ huynh còn nói: Cô Vân ơi em đi về đây, em mệt lắm rồi. Có ở đây nửa ngày thôi mà em thấy thương các cô giáo quá".

Nhiều phụ huynh chia sẻ chỉ có thể "làm giáo viên mầm non" từ 7 giờ 30 sáng tới 12 giờ trưa vì quá mệt, từ đó càng thấu hiểu công việc vất vả của các cô VÂN DUNG

Trẻ em hạnh phúc, ngôi trường hạnh phúc

TP.HCM đang có mục tiêu xây dựng trường mầm non hạnh phúc lấy trẻ làm trung tâm, theo các cô giáo, sự hạnh phúc của trường học được dựa trên sự hài lòng của các bé khi đến trường, sự hài lòng, vui vẻ của các giáo viên, nhân viên nhà trường và cả sự yên tâm, hài lòng của cha mẹ khi gửi trẻ.

Cô Võ Thị Mỹ Dung, giáo viên nhà trường, một trong 50 nhà giáo vừa được nhận giải thưởng Võ Trường Toản của ngành giáo dục TP.HCM năm nay, cho biết sự hạnh phúc của cô được đo bởi sự phát triển sau mỗi ngày của trẻ, bởi môi trường làm việc thân thiện, tích cực.

Cô Võ Thị Mỹ Dung trong hoạt động ở vườn trường, giúp trẻ được nhận biết, cảm nhận các loại lá cây THÚY HẰNG

Cô giáo Trường mầm non Anh Đào, Q.Gò Vấp cũng bày tỏ hy vọng sau các buổi trải nghiệm một ngày được làm giáo viên mầm non tại trường, cha mẹ sẽ biết cách trò chuyện cùng con, chơi cùng con, học cùng con, từ đó giúp em bé phát triển toàn diện. Đồng thời, phụ huynh sẽ dành nhiều thời gian hơn cho con sau mỗi chiều đón về, để các bé không chỉ vui vẻ từ nhà đến trường, mà còn hạnh phúc từ trường về nhà...