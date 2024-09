TP.HCM: Giáo viên mầm non công lập thu nhập cao nhất gần 17 triệu đồng/tháng

Thu nhập trung bình gần 11 triệu đồng/tháng

Mới đây, Sở GD-ĐT TP.HCM có báo cáo về thực trạng giáo dục mầm non ở địa bàn đô thị, khu công nghiệp trên địa bàn TP.HCM. Báo cáo cung cấp nhiều thông tin đáng chú ý về việc thực hiện chế độ, chính sách, thu nhập với đội ngũ giáo viên mầm non, đặc biệt là địa bàn đô thị, khu công nghiệp tại thành phố.

Giáo viên mầm non công lập tại Q.7, TP.HCM ẢNH: THÚY HẰNG

Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM, căn cứ các văn bản pháp lý theo quy định, giáo viên mầm non được hưởng đầy đủ các chế độ lương, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thâm niên nhà giáo theo quy định chung của Chính phủ, Bộ GD-ĐT.

Bên cạnh đó, giáo viên mầm non công lập TP.HCM được hỗ trợ theo các Nghị quyết của HĐND thành phố như:

Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND ngày 14.6.2014 của HĐND TP.HCM về hỗ trợ giáo dục mầm non; Nghị quyết số 01/2021/NQ- HĐND về sửa đổi, bổ sung điểm c, khoản 4.2 Điều 2 tổng số tiền là hơn 247 tỉ đồng.

Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 6.7.2017 của HĐND TP.HCM về chính sách thu hút giáo viên mầm non; Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND về sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 1 tổng số tiền là hơn 200 tỉ đồng.

Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 16.3.2018 của HĐND TP.HCM về ban hành quy định chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do thành phố quản lý, nay là Nghị quyết số 08/2023/NQ- HĐND ngày 19.9.2023 của HĐND TP.HCM về ban hành Quy định chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24.6.2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Giáo viên mầm non một trường công lập tại TP.HCM trong giờ cho trẻ làm quen chữ viết ẢNH: THÚY HẰNG

Đối với giáo viên mầm non khu vực khu công nghiệp: Thực hiện Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐND ngày 9.12.2021 của Hội đồng nhân dân về chính sách phát triển giáo dục mầm non ở địa bàn có khu công nghiệp tại TP.HCM có 187 giáo viên được hưởng trợ cấp với số tiền 1.258.400.000 đồng.

Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết, cán bộ quản lý mầm non công lập ở thành phố có tổng thu nhập cao nhất là 17.059.000 đồng/tháng, thấp nhất là 10.682.000 đồng/tháng, bình quân thu nhập là 13.870.500 đồng/tháng.

Giáo viên mầm non công lập ở TP.HCM có thu nhập cao nhất là 16.869.000 đồng/tháng, giáo viên mầm non công lập có thu nhập thấp nhất là 5.103.000 đồng/tháng. Thu nhập bình quân của giáo viên mầm non công lập TP.HCM là 10.986.000 đồng/tháng.

TP.HCM đang thiếu 529 giáo viên mầm non công lập

Sở GD-ĐT cho biết ở bậc học mầm non, TP.HCM hiện đang có 2.611 cán bộ quản lý; 27.359 giáo viên; 11.458 nhân viên. Tính đến thời điểm tháng 1.2024, số cán bộ quản lý mầm non công lập thiếu là 278 người, thành phố thiếu 1.200 giáo viên mầm non (trong đó thiếu 529 giáo viên mầm non công lập; thiếu 671 giáo viên mầm non ngoài công lập). Tuy nhiên, đối với cơ sở giáo dục mầm non công lập vẫn đảm bảo 2 giáo viên/nhóm, lớp.

Sở GD-ĐT nhìn nhận, TP.HCM đã có chính sách thu hút đối với giáo viên mầm non, nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu sống tại thành phố, nhất là giáo viên ở tỉnh, phải thuê nhà, trang trải cuộc sống. Do đó, khi tốt nghiệp ra trường chọn lựa môi trường hoạt động tự do hoặc đăng ký tuyển dụng vào các tổ chức hoặc đơn vị thuộc loại hình tư thục để có được nguồn thu nhập cao hơn. Do đó, Sở GD-ĐT đề ra các giải pháp trước mắt và lâu dài, như tổ chức tuyển dụng viên chức linh động bằng nhiều hình thức: thi tuyển, xét tuyển hoặc tiếp nhận vào làm viên chức và tuyển dụng nhiều đợt trong năm.

TP.HCM đang thiếu 529 giáo viên mầm non công lập ẢNH: THÚY HẰNG

Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp tổ chức tuyển dụng đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu đơn vị, chủ động trong việc thu hút nguồn lực tham gia. Đồng thời, ký hợp đồng giáo viên trong khi chưa tuyển dụng được nhân sự để đảm bảo hoạt động cho đơn vị.

Sở GD-ĐT cũng cho biết sẽ phối hợp Sở Nội vụ trình UBND TP.HCM xem xét chỉ đạo thống nhất về thời gian chuyển công tác đối với viên chức và thời gian tổ chức tuyển dụng viên chức đợt 1 trong toàn thành phố; tiếp nhận giáo viên mầm non chuyển công tác vào TP.HCM theo nhu cầu của đơn vị.

Tiếp tục đề xuất, xây dựng chế độ chính sách thu hút đối với giáo viên mầm non, khắc phục khó khăn về tài chính, tham gia lâu dài với ngành giáo dục; tăng cường phối hợp với các cơ sở đào tạo để có chế độ thu hút sinh viên tham gia học ngành giáo dục mầm non.

Về Nghị định 105/2020/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non, Sở GD-ĐT TP.HCM đề xuất điều chỉnh giảm tỷ lệ trẻ là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp được hưởng chính sách tại cơ sở giáo dục mầm non, hỗ trợ giáo viên mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục (từ 30% xuống 20%).