Q.12, TP.HCM tuyển viên chức hơn 100 giáo viên mầm non, tiểu học

Học sinh một trường tiểu học tại Q.12, TP.HCM THÚY HẰNG

Theo thông báo số 3551 của UBND Q.12, quận này tuyển dụng viên chức với số lượng 25 giáo viên mầm non, 87 giáo viên tiểu học: 40 giáo viên nhiều môn, 9 giáo viên tiếng Anh, 15 giáo viên tin học, 7 giáo viên thể dục, 4 giáo viên âm nhạc, 6 giáo viên mỹ thuật, 6 giáo viên làm tổng phụ trách.

Cũng theo văn bản trên, UBND Q.12 tuyển dụng viên chức ngành GD-ĐT năm 2023 với nhiều vị trí khác như giáo viên THCS, giáo viên THPT, giáo viên trường chuyên biệt, nhân viên kế toán, nhân viên văn thư, nhân viên y tế, nhân viên thư viện, nhân viên công nghệ thông tin, nhân viên hỗ trợ người khuyết tật.

Tổng cộng đợt này, UBND Q.12 có nhu cầu tuyển dụng 255 viên chức ngành GD-ĐT gồm các giáo viên và nhân viên.

Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức

Các ứng viên phải đáp ứng các điện kiện dưới đây:

Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật về lao động; Có phiếu đăng ký dự tuyển; Có lý lịch rõ ràng;

Có văn bằng chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển, trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ GD-ĐT công nhận;

Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ; Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không trái với quy định của pháp luật.

Muốn ứng tuyển vào vị trí giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học cần điều kiện gì về văn bằng, chứng chỉ?

Với vị trí dự tuyển giáo viên mầm non (chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III, mã số V.07.02.26), ứng viên cần có bằng tốt nghiệp CĐ sư phạm giáo dục mầm non trở lên; chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non.

Đối với vị trí dự tuyển giáo viên tiểu học (chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III, mã số V.07.03.29), người ứng tuyển cần có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học.

Trong trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên, ứng viên phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ban hành; có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học.

Điểm đáng chú ý, người dự tuyển chỉ được đăng ký dự tuyển vào một vị trí tuyển dụng. Nếu một người nộp hồ sơ từ hai vị trí tuyển dụng trở lên sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển.

Theo thông tin tại hội nghị về xây dựng đề án thu hút giáo viên tiểu học tại TP.HCM hôm 7.2, TP.HCM còn thiếu 3.643 giáo viên tiểu học, tương đương 12,8% số lượng giáo viên cần có. Điều này có nghĩa là mỗi giáo viên hiện nay phải "choàng gánh" công việc nhiều hơn 12,8% so với số lượng công việc thực tế mà họ chỉ đảm nhận.

Số lượng giáo viên nhiều môn trong 3 năm qua được tuyển dụng gần đủ với nhu cầu tuyển dụng. Nhưng các giáo viên còn lại số lượng tuyển thiếu nhiều so với nhu cầu, đặc biệt là giáo viên mỹ thuật, tin học và tổng phụ trách. Nhu cầu tuyển dụng giáo viên tiếng Anh là rất cao. Tuy nhiên, số lượng giáo viên ngoại ngữ tuyển dụng được chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế.

Hồ sơ đăng ký dự tuyển nộp 2 bộ gồm phiếu đăng ký dự tuyển có dán ảnh 4x6; bản sao giấy chứng nhận thuộc diện ưu tiên (nếu có). Hình thức tuyển dụng viên chức ngành GD-ĐT Q.12 năm 2023 qua 2 vòng, vòng 1 kiểm tra điều kiện tiêu chuẩn qua hồ sơ đăng ký và vòng 2 là phỏng vấn. Thời gian nhận hồ sơ là trong giờ hành chính, trừ thứ bảy và chủ nhật, từ 1.6 đến 17 giờ ngày 30.6. Địa điểm nhận hồ sơ đối với các vị trí tuyển dụng giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học, THCS và trường chuyên biệt tại Phòng GD-ĐT Q.12, số 173/4H đường Nguyễn Thị Đặng, khu phố 1, P.Hiệp Thành, Q.12, TP.HCM. Dự kiến thời gian thông báo kết quả tuyển dụng viên chức vào ngày 26.7. Ứng viên có thể truy cập trang thông tin điện tử chính thức của UBND Q.12 hoặc Phòng GD-ĐT Q.12 để biết thêm thông tin.