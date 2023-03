Hơn 5.000 trẻ mầm non TP.HCM được hưởng trợ cấp hơn 3,8 tỉ đồng

Ban Văn hóa-Xã hội, HĐND TP.HCM có buổi làm việc với Sở GD-ĐT TP.HCM vào sáng 29.3 THÚY HẰNG

Sáng 29.3, Ban Văn hóa-Xã hội, HĐND TP.HCM đã có buổi làm việc với Sở GD-ĐT TP.HCM về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 27 của HĐND về chính sách phát triển giáo dục mầm non ở địa bàn có khu công nghiệp tại TP.HCM. Theo nghị quyết này, cơ sở giáo dục mầm non phải đủ 30% số trẻ là con công nhân trong các khu công nghiệp, khu chế xuất thì sẽ được hưởng hỗ trợ.

212 giáo viên mầm non được hưởng trợ cấp

Báo cáo tại buổi làm việc, bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng Giáo dục mầm non Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết hiện có 84 cơ sở giáo dục mầm non độc lập tại khu công nghiệp, khu chế xuất thực hiện hồ sơ chính sách theo Nghị quyết 27. Trong đó, 57 cơ sở giáo dục mầm non độc lập đã được hưởng trợ cấp với số tiền là hơn 1,3 tỉ đồng.

27 cơ sở giáo dục mầm non độc lập chưa được hỗ trợ vì một số lý do như: đa số các cơ sở không đủ 30% số trẻ là con công nhân; một số nhóm lớp giải thể, tạm ngưng hoạt động, một số không có nhu cầu hưởng trợ cấp.

Theo báo cáo của 22 phòng GD-ĐT quận, huyện, TP.Thủ Đức, thành phố có 6.151 trẻ là con công nhân trong khu công nghiệp, khu chế xuất thực hiện hồ sơ hỗ trợ chính sách theo nghị quyết. Trong đó, 5.088 trẻ mầm non tương ứng 82,7% đã được hưởng trợ cấp với số tiền là hơn 3,8 tỉ đồng. Còn 1.063 trẻ mầm non chưa được hỗ trợ.

Về chính sách đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập ở địa bàn có khu công nghiệp, khu chế xuất thì 508 giáo viên thực hiện hồ sơ chính sách. Trong đó, 212 giáo viên đã được hưởng trợ cấp (41,7%), với số tiền là hơn 870 triệu đồng; 296 giáo viên chưa được hỗ trợ vì nhóm lớp các giáo viên phụ trách không đủ 30% số trẻ là con công nhân làm việc trong khu công nghiệp, khu chế xuất.

Ông Cao Thanh Bình, Trưởng ban Văn hóa-Xã hội, HĐND TP.HCM, phát biểu tại buổi làm việc THÚY HẰNG

Sở GD-ĐT TP.HCM kiến nghị gì?

TP.HCM đã kịp thời cấp kinh phí thực hiện Nghị quyết 27 của HĐND. Tuy nhiên, theo Sở GD-ĐT TP.HCM, nhiều cơ sở giáo dục mầm non tại khu công nghiệp chưa đạt các điều kiện để nhận hỗ trợ. Một số nhóm lớp lân cận khu công nghiệp nhưng số con công nhân không nhiều, một số cơ sở giáo dục mầm non chưa đủ 30% số trẻ là con công nhân nên chưa nhận được gói hỗ trợ theo quy định.

Mặt khác, trong năm học 2021-2022, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các cơ sở giáo dục mầm non ở khu công nghiệp, khu chế xuất tạm dừng hoạt động trong thời gian dài.

Số lượng trẻ được hưởng trợ cấp chưa nhiều do chưa hoàn tất hồ sơ để xét duyệt, một số trẻ có cha mẹ hoặc người chăm sóc trẻ làm tại khu công nghiệp, khu chế xuất ở các tỉnh, thành khác chưa được xét duyệt hưởng chế độ chính sách.

Vì thế, Sở GD-ĐT TP.HCM đưa ra một số kiến nghị. Cụ thể, đối với Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT TP.HCM đã có công văn đề xuất đối tượng hưởng chính sách quy định tại Nghị định số 105 của Chính phủ về quy định chính sách phát triển mầm non. Theo đó, đối với TP.HCM, cần quan tâm hơn đến chế độ hỗ trợ giáo viên ngoài công lập trong việc nâng cao chuẩn trình độ đào tạo; có thêm những chế độ chính sách hỗ trợ cho trẻ, giáo viên mầm non.

Trẻ mầm non ở TP.HCM trong một hoạt động THÚY HẰNG

Có cần điều chỉnh chỉ tiêu 30% không?

Trong buổi làm việc sáng nay, ông Cao Thanh Bình, Trưởng ban Văn hóa-Xã hội, HĐND TP.HCM, đánh giá cao các quận, huyện, TP.Thủ Đức đã rất có trách nhiệm trong triển khai Nghị quyết 27. Tuy nhiên, Sở GD-ĐT cần tiếp tục rà soát Nghị quyết 27, xem xét những vướng mắc khi thực hiện để có kiến nghị phù hợp. Chẳng hạn, Sở GD-ĐT cần xem mặt bằng, chỉ tiêu mức hỗ trợ so với các tỉnh thành khác ra sao, nếu thấp quá cần cân nhắc điều chỉnh.

Đáng chú ý, theo ông Bình, cần xem xét thêm về chỉ tiêu phải 30% trẻ mầm non có cha mẹ làm việc trong khu công nghiệp, khu chế xuất thì cơ sở giáo dục mầm non mới được hưởng hỗ trợ. Ông Bình đặt vấn đề có cần thiết phải điều chỉnh chỉ tiêu này và đề xuất có thể chỉ cần 20% để có thêm nhiều người được hỗ trợ. Ông Bình cũng nêu thực tế ở TP.HCM ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất còn có khu công nghệ cao. Cha mẹ làm việc ở đó con cái có được hỗ trợ?

Đồng thời, ông Bình lưu ý, việc quản lý thu chi nguồn hỗ trợ cần phải minh bạch, rõ ràng, đảm bảo người được thụ hưởng nhận được sớm nhất, đầy đủ; tốt nhất là chuyển trực tiếp vào số tài khoản ngân hàng đối tượng thụ hưởng, tránh trục lợi chính sách…