Hàng ngàn giáo viên tới ngày hội giáo dục mầm non TP.HCM

Bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM (áo dài xanh lam), và bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng Giáo dục mầm non, Sở GD-ĐT TP.HCM, đi thăm các gian hàng tại ngày hội THÚY HẰNG

Ngày hội kết nối phát triển giáo dục mầm non TP.HCM do Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức, diễn ra cả ngày hôm nay tại UBND H.Bình Chánh, TP.HCM. Lần đầu tiên ngày hội được diễn ra tại thành phố, song đã thu hút hàng ngàn các giáo viên mầm non từ khắp các đơn vị ở các quận, huyện, TP.Thủ Đức, các phụ huynh, trẻ em cùng tham gia, trải nghiệm.

Không gian của ngày hội bao gồm phần gian hàng từ 38 đơn vị giáo dục, mỗi đơn vị là một khu triển lãm các hoạt động kết nối giáo dục và phần ở hội trường - với các phần trình bày tham luận, chia sẻ kinh nghiệm từ các cơ sở giáo dục mầm non.

Đại diện các đơn vị chia sẻ những kết quả, kinh nghiệm của họ trong việc thực hiện các phương pháp giáo dục như phương pháp STEM/STEAM; phương pháp See - Learning; phương pháp Reggio - Emilia; phương pháp Montessori; ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong các cơ sở giáo dục mầm non. Bên cạnh đó, còn các phần chia sẻ kinh nghiệm từ các trường/lớp mầm non đã làm tốt trong việc đánh giá, tổ chức cho trẻ mầm non làm quen tiếng Anh; ứng dụng chuyển đổi số hay phát triển lĩnh vực thẩm mỹ cho trẻ mầm non...

Hàng ngàn giáo viên mầm non dự ngày hội, trải nghiệm tại các gian hàng

Ngày hội kết nối phát triển giáo dục mầm non TP.HCM lần đầu tiên được diễn ra tại thành phố

Ban tổ chức hy vọng đây cơ hội để kết nối, giao lưu, để các cơ sở giáo dục mầm non tại TP.HCM chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng trẻ em tốt hơn

Cần có ban lựa chọn nội dung, tài liệu học tập ở mỗi cơ sở giáo dục mầm non

Bà Lê Thuỵ Mỵ Châu, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết: "Ngày hội kết nối phát triển giáo dục mầm non TP.HCM" nhằm phát huy tính tích cực của các cơ sở giáo dục mầm non trong việc kết nối với các đơn vị giáo dục để thực hiện hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ. Đặc biệt là đổi mới phương pháp giáo dục cho trẻ theo hướng hiện đại, phát huy chủ động, sáng tạo, vận dụng kỹ năng cho trẻ phù hợp với chương trình giáo dục mầm non".

Bà Châu đề nghị Phòng Giáo dục mầm non của Sở GD-ĐT cần thành lập tổ đánh giá ghi nhận báo cáo kết quả tổ chức ngày hội để ngày hội kết nối giáo dục mầm non những năm sau hoàn thiện hơn.

"Với phòng GD-ĐT các quận, huyện, TP.Thủ Đức, tôi đề nghị lãnh đạo cần điểm lại những điểm nổi bật qua các báo cáo tham luận, gian hàng tại ngày hội, định hướng cho các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn vận dụng phù hợp các nội dung để góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ ngày càng tốt hơn. Các địa phương cũng cần hướng dẫn các cơ sở giáo dục mầm non thành lập ban lựa chọn nội dung và tài liệu học tập theo đúng quy định tại Thông tư 30 và thông tư 47 của Bộ GD-ĐT về thẩm định phê duyệt và lựa chọn tài liệu để sử dụng tại các cơ sở giáo dục", bà Châu nói.

Từ đơn vị học thuật cho tới các đơn vị chuyên về hoạt động thể dục thể thao cho trẻ em cùng góp mặt với các gian hàng

Ngày hội lần đầu tiên được tổ chức, thu hút đông đảo giáo viên, phụ huynh, trẻ em tham gia

Đồng thời, đối với các cơ sở giáo dục mầm non, bà Châu đề nghị cần nghiêm túc thực hiện việc thành lập ban lựa chọn nội dung và tài liệu học tập theo đúng quy định của Bộ GD-ĐT, nghiên cứu các nội dung phù hợp, phải tổ chức lấy ý kiến cha mẹ trẻ, người chăm sóc trẻ một cách chặt chẽ, thống nhất các nội dung lựa chọn và thực hiện theo đúng quy định.

Bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng Giáo dục mầm non, Sở GD-ĐT TP.HCM, cho hay "Ngày hội kết nối phát triển giáo dục mầm non TP.HCM" thu hút đông đảo giáo viên, các đơn vị tham gia. Đây là tín hiệu vui, bởi đây là dịp để các đơn vị, cơ sở giáo dục mầm non, các thầy cô giáo mầm non cùng chia sẻ các tài liệu, học liệu, trang thiết bị; các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin; chia sẻ nguồn thực phẩm dinh dưỡng an toàn, tăng cường thể lực, phát triển thể chất, kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng và vận động giúp trẻ phát triển toàn diện.

Ngày hội này cũng là cơ hội để nâng cao nhận thức, thu hút sự tham gia của cộng đồng, cha mẹ trẻ và người chăm sóc trẻ; tạo sự liên kết chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội cùng chăm lo giáo dục; nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ nhỏ...