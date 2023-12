Trẻ mầm non đã nên học STEM chưa?

Giáo dục STEM được lồng ghép trong nhiều hoạt động tại trường mầm non THÚY HẰNG

Các lớp tập huấn "Thiết kế và tổ chức các hoạt động giáo dục STEM cho trẻ mầm non" do Sở GD-ĐT TP.HCM phối hợp Hiệp hội giáo dục mầm non ngoài công lập vừa kết thúc tại TP.HCM hôm nay (22.12).



Những buổi tập huấn được tổ chức tại Trường mầm non Nam Sài Gòn, Q.7; Trường mầm non 19/5 Thành Phố, Q.1; Trường mầm non Ngôi Nhà Hạnh Phúc, Q.Tân Phú; Trường mầm non Măng Non 1, Q.10, đại diện cho 4 cụm chuyên môn trên địa bàn TP.HCM.

Tại các buổi tập huấn, ông Đỗ Duy Hưng, bà Bùi Thanh Anh, đại diện Hiệp hội giáo dục mầm non ngoài công lập cung cấp, bổ sung kiến thức về STEM dành cho trẻ mầm non, giúp giáo viên hiểu rõ hơn về ứng dụng STEM ở bậc mầm non.

Các giáo viên, cán bộ quản lý đặt nhiều câu hỏi và được giải đáp thắc mắc liên quan đến vấn đề ứng dụng giáo dục STEM cho trẻ.

Bà Bùi Thanh Anh tại buổi tập huấn THÚY HẰNG

Bà Bùi Thanh Anh cho hay giáo dục STEM giúp trẻ mầm non trang bị kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng hợp tác, kiến thức công nghệ, có cơ hội tiếp xúc với các khái niệm khoa học... Từ giáo dục STEM, trẻ mầm non được phát huy năng lực toán học, có nhiều nhận thức về môi trường, kỹ năng sống, tăng thêm khả năng cạnh tranh toàn cầu.

Vì sao trẻ nên được làm quen với giáo dục STEM từ bậc mầm non? Theo bà Bùi Thanh Anh những hoạt động ứng dụng STEM tạo môi trường cho các trẻ nhỏ và cả giáo viên được trải nghiệm nhiều kỹ năng, được suy nghĩ, được tư duy, được phép làm thử và được phép sai… Từ đó sẽ cho mỗi người phát huy năng lực giải quyết các vấn đề phức tạp.

Những lớp tập huấn "Thiết kế và tổ chức các hoạt động giáo dục STEM cho trẻ mầm non" đều có sự tham gia của đại diện Phòng giáo dục mầm non (Sở GD-ĐT TP.HCM), lãnh đạo, chuyên viên phòng GD-ĐT phụ trách giáo dục mầm non quận, huyện và đông đảo cán bộ quản lý, giáo viên trường ngoài công lập, nhóm, lớp mầm non độc lập, tư thục…

Phát biểu tại buổi tập huấn, bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng giáo dục mầm non, Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết thành phố là 1 trong 6 tỉnh thành trong cả nước thực hiện thí điểm chương trình giáo dục mầm non mới, bắt đầu hướng phát triển mới, tăng cường ứng dụng công nghệ trong giáo dục mầm non. Theo bà Điệp, những lãnh đạo cốt cán, đại diện có mặt trong các buổi tập huấn có điều kiện để tương tác tốt với nội dung chính, do đó cần nắm bắt để thực hiện, cụ thể hóa việc ứng dụng công nghệ trong giáo dục mầm non một cách hiệu quả tại đơn vị của mình.

Nhiều trường mầm non công lập, ngoài công lập của TP.HCM đã áp dụng giáo dục STEM thời gian qua THÚY HẰNG

Thời gian qua, nhiều trường mầm non công lập, ngoài công lập của TP.HCM đã lồng ghép, áp dụng giáo dục STEM trong nhiều hoạt động.

STEM là viết tắt của các từ Science (khoa học), Technology (công nghệ), Engineering (kỹ thuật) và Math (toán học). STEM là một chương trình giảng dạy dựa trên ý tưởng trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học-theo cách tiếp cận liên môn (interdisciplinary) và người học có thể áp dụng để giải quyết vấn đề trong cuộc sống hàng ngày. Thay vì dạy 4 môn học tách biệt và rời rạc, STEM kết hợp chúng thành một mô hình học tập gắn kết dựa trên các ứng dụng thực tế.