Trường mầm non công lập tự chủ hoàn toàn tài chính đầu tiên ở TP.HCM

Ngôi trường mới với thiết kế kiến trúc hiện đại, thân thiện với môi trường, ưu tiên các khoảng không gian xanh

Trường mầm non Nam Sài Gòn tiền thân là Trường dân lập Nam Sài Gòn, hoạt động từ năm 1997.

Trường mầm non Nam Sài Gòn mới, được xây dựng cách không xa địa điểm cũ, nằm trong khu đô thị Nam Thành Phố, P.Tân Phú, Q.7, TP.HCM. Ngôi trường mới rộng gần 10.000 m2 với tổng mức đầu tư hơn 70 tỉ đồng bắt đầu hoạt động từ đầu năm học 2023-2024. Đây là trường mầm non công lập, trực thuộc Sở GD-ĐT TP.HCM, đây cũng là trường mầm non công lập tự chủ hoàn toàn tài chính đầu tiên tại TP.HCM.

Tọa lạc ở khu đô thị với cảnh quan xanh mát, hiện đại, giao thông thuận lợi, Trường mầm non Nam Sài Gòn gây ấn tượng bởi thiết kế kiến trúc hiện đại, thân thiện với môi trường thiên nhiên. Gồm một trệt, 2 lầu, trường có đầy đủ các phòng học, phòng học thể dục thể thao, phòng y tế, phòng STEM, phòng học tiếng Anh, hội trường, các phòng chức năng khác… Khu vực nhà bếp, phòng giặt đồ, phòng sấy đồ… được thiết kế rộng rãi, thoáng đãng.

Với sĩ số gần 400 trẻ với 12 lớp học, trường có nhiều phòng học và các phòng chức năng cho các bé được tham gia nhiều hoạt động

Trường cũng có các phòng nghỉ của giáo viên, được trang bị máy tính để thuận tiện cho công việc của các cô. Đặc biệt, các không gian vườn trường, khu vui chơi cho trẻ em ngoài trời được chú trọng để các trẻ được vui chơi, hoạt động gần thiên nhiên, từ đó học được nhiều kỹ năng.

Cô Lê Thị Xuân Thương, Hiệu trưởng Trường mầm non Nam Sài Gòn, cho biết trong năm học 2023-2024 trường có sĩ số gần 400 bé trên 12 lớp học. 56 cán bộ, giáo viên, nhân viên; trong đó 29 giáo viên đều đạt chuẩn.

Xây dựng trường học hạnh phúc lấy trẻ làm trung tâm, ngôi trường thực hiện Chương trình giáo dục mầm non hiện hành, tăng cường cho trẻ tham gia các hoạt động về thể dục thể thao, STEM, làm quen với tiếng Anh, với các môn nghệ thuật… Trong các dịp lễ trong năm như Giáng sinh, Tết Nguyên đán, tết trung thu, Ngày nhà giáo Việt Nam… trường đều tổ chức các ngày hội, có sự tham gia của phụ huynh để cha mẹ cùng vào trường tham gia hoạt động cùng con, từ đó cùng phối hợp với nhà trường trong nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.

Nhà bếp một chiều tại trường

Tủ lưu mẫu bữa ăn bán trú công khai tới phụ huynh

Trẻ em trong một hoạt động

Cô Lê Thị Xuân Thương, Hiệu trưởng nhà trường đánh giá, mô hình trường mầm non công lập tự chủ hoàn toàn tài chính có những thuận lợi và đặt ra những yêu cầu cao. Mô hình giúp trường chủ động tính toán về tài chính, đảm bảo thu đủ bù chi, làm sao luôn đảm bảo chế độ cho người lao động, giữ chân giáo viên, người lao động giỏi.

Mô hình tự chủ hoàn toàn tài chính đòi hỏi đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường phải nỗ lực làm sao để phụ huynh tin tưởng, hài lòng, thu hút được phụ huynh.

Ngôi trường với không gian thoáng, kiến trúc hiện đại, an toàn, giúp trẻ mầm non được khám phá nhiều điều

Cô Thương cho biết nhà trường công khai các khoản thu chi tới phụ huynh, các căn cứ pháp lý, để làm sao cho phụ huynh thấy rằng, mức đóng các khoản thu cho con tại ngôi trường này là hoàn toàn hợp lý, đúng cơ sở pháp lý và chi phí phụ huynh đóng cho con là tương xứng với chất lượng đào tạo. Để làm được điều này, hoạt động chuyên môn trong nhà trường phải được nâng cao, kế hoạch giáo dục rõ ràng để phụ huynh thấy được sự lựa chọn của mình cho con học trong ngôi trường này là đúng đắn.