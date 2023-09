Trường học bắt buộc phải công khai các khoản thu, chi trên website?

Phải công khai khoản thu đầu năm học theo quy định; đảm bảo an ninh an toàn; trường lớp phải thực hiện nghiêm phòng chống dịch bệnh… Đó là một số hướng dẫn của Sở GD-ĐT TP.HCM về chuẩn bị năm học mới cho bậc mầm non.